Главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус в эфире 24 Канала высказал мнение, что Путин боится, что с его самолетом может что-то случиться, потому что он хорошо помнит судьбу Пригожина, которого вероятнее всего ликвидировали с его ведома.

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Что демотивирует Путина лететь в Стамбул

Глава Кремля, по мнению Уса, опасается, что с ним может случиться подобная история, которая была с Пригожиным, причем он понимает, что это устроит не Украина, а его кремлевское окружение. Тогда у этих людей появится возможность примириться с Западом, но для этого нужна сакральная жертва.

Этот страх демотивирует Путина лететь в Стамбул, хотя он мог бы прибыть туда и вместе с Трампом давить на Украину,

– озвучил Ус.

Главный консультант Национального института стратегических исследований вспомнил свою встречу в Анкаре с бывшим представителем Турции в НАТО. Он тогда сказал, что на тот момент у Турции было две активные войны с Россией: в Сирии и Ливии. Со стороны России были бойцы ЧВК "Вагнера", но их воспринимали как представителей военной российской машины.

Поэтому Путин, по словам Уса, понимает, что несмотря на заявления Эрдогана, что у него дружеские с ним отношения, все-таки риски для него в Турции существуют. Исторически так сложилось, что России и Турции сложно находить диалог, ведь еще во времена Российской и Османской империй между ними были войны. Они конкурировали в Черноморском бассейне.

"Когда украинские партнеры говорят, что поддерживают территориальную целостность Украины, то Эрдоган всегда добавляет, что вместе с Крымом. Для Турции важнее всего, чтобы Крым был в Украине, потому что коренное население, крымские татары, близкое к туркам", – отметил Ус.

К тому же Турция не хочет, чтобы Россия усиливалась в Черноморском бассейне, контролируя полуостров. На Турцию, как подчеркнул главный консультант Нацинститута стратегических исследований, многие в России смотрят как на потенциального врага.

Еще россияне могут вспомнить 2019 год, когда на одном из турецких телеканалов продемонстрировали карту Евразийского региона. Это был прогноз телевидения, что в 2050 году значительная часть России будет ориентироваться не на Москву, а на Анкару.

Потому что там есть тюркские народы, которые должны ориентироваться на Турцию. Россияне любят говорить о "русском мире", а в Турции также есть такое понятие как "тюркский мир",

– отметил Ус.

Отметим, что бывший представитель Госдепа в Украине Курт Волкер убежден, что прямые переговоры между украинской и российской сторонами без участия международного сообщества не будут эффективными. Он считает, что Путин будет обманывать и после переговоров Россия начнет обвинять Украину. Тогда у общества сложится запутанная картина относительно реальной ситуации вокруг этих переговоров.