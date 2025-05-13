Сообщает 24 Канал со ссылкой The Washington Post.

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Кто может представлять Россию на переговорах в Турции

Кремль до сих пор официально не объявил, кто возглавит российскую делегацию. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что имена обнародуют только тогда, "когда президент сочтет это необходимым". В издании видят в этой позиции намек, что в Москве пока ждут, внесет ли президент США Дональд Трамп коррективы в свой график и присоединится к переговорам.

Бывший кремлевский чиновник, пожелавший остаться анонимным из-за чувствительности темы, сообщил изданию, что Россию могут представлять Лавров и Ушаков.

В то же время участие Трампа в значительной степени зависит от того, будет ли присутствовать на переговорах Путин. С американской стороны ожидается участие госсекретаря Марко Рубио, а также спецпосланников Стива Уиткоффа и Кита Келлога.

В издании отмечают, что это первый признак сдвига в процессе после нескольких недель застоя, когда переговоры, казалось, зашли в тупик.

"Периодические предложения Путина о прекращении огня, а теперь и возможность прямых переговоров с Украиной, выиграли ему драгоценное время, отложив требования Запада по 30-дневному прекращению огня минимум на несколько дней", – отмечают в статье.