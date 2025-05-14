Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Clash Report.

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Чи зустрінеться Трамп з Путіним в Туреччині

Наразі Трамп перебуває у турне Близьким Сходом. Втім, він не виключив, що може прибути на перемовини, які можуть відбутися в четвер, 15 травня, в Стамбулі.

Так, лідер США зазначив, що його щільний графік не завадить йому зустрітися з Путіним, "щоб врятувати життя".

Крім того, американський лідер сумнівається, чи Путін піде на переговори, якщо його там не буде.

Трамп також заявив, що не знає, чи буде глава Кремля на переговорах в Стамбулі.

Він хотів би, щоб я був там (у Туреччині), і це можливо...Я не знаю, чи буде він (Путін – 24 Канал) там, якщо мене там не буде. Ми це з'ясуємо",

– сказав американський лідер журналістам, передає Reuters.

Відтак, президент США не виключив, що може відвідати Туреччину для переговорів в рамках своєї поїздки на Близький Схід цього тижня.

