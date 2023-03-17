Об этом на своем ютуб-канале рассказал военный эксперт Олег Жданов, сообщает 24 Канал. Эксперт подчеркнул, что подготовка к весеннему контрнаступлению ВСУ сейчас идет успешно.
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Жданов подчеркнул, что уже сейчас много положительных моментов с видеоконференции "Рамштайн-10".
Среди прочего Дания предоставляет Украине пакет военной помощи в 140 миллионов евро. Туда войдет вооружение, которое запросила Украина: боеприпасы для стрелкового оружия и пулеметов, противотанковые мины, ракеты для ПВО.
Швеция предоставляет Украине 10 танков Leopard-2.
В общей сложности девять стран поставляют более 150 танков Leopard-2,
– прокомментировал Жданов.
Подготовка к контрнаступлению ВСУ
По результатам встречи стало известно, что Норвегия передает Украине 2 системы ПВО NASAMS.
Члены НАТО предоставят Украине больше систем ПВО, бронированной техники и боеприпасов, об этом заявил Йенс Столтенберг.
Однако это будет сделано не под эгидой НАТО, и это существенное замечание, подчеркнул Жданов.
Подготовка к нашему контрнаступлению идет полным ходом, идет формирование частей, подразделений. Идет получение техники и ее освоение. Даже на дальних островах с аборигенами уже, наверное, знают, что ВСУ в конце апреля – начале мая пойдут в контрнаступление.
– резюмировал Жданов.
Решение "Рамштайн-10": подробнее
- Глава Пентагона Ллойд Остин на брифинге заявил, что союзники из 51 страны подтвердили желание в дальнейшем поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией.
- Также Остин добавил, что Словения обязалась "удовлетворить несколько приоритетных потребностей Украины, включая бронетехнику".
- Алексей Резников рассказал, что он очень доволен результатами заседания.