Сєргєй Аксьонов заявив про призупинку руху поїздів після підриву колій. За його словами, на відновлення знадобиться 3–4 години.

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Партизани натякнули на свою причетність

Гауляйтер Аксьонов не уточнив, що стало причиною пошкодження залізниці, але переконує, що на місці працюють усі відповідні служби.

У Кіровському районі Криму через пошкодження залізничного полотна призупинено рух поїздів. Орієнтовний час усунення проблем – від 3 до 4 годин. На місці працюють усі профільні служби,

– заявив посіпака окупантів.

Водночас партизани руху "Атеш" уранці 11 червня опублікували світлини із залізничної станції "Гвардійське" в Кіровському районі тимчасово окупованого півострова, де видно скупчення російської техніки, частину якої нещодавно перекинули до Запорізької області. Партизани підкреслили, що відстежують переміщення ворожої зброї і техніки.

Ми маємо безліч очей у Криму та чітко відстежуємо дії російських окупаційних військ. Наші агенти є як серед рядових у військових частинах, так і серед офіцерів у штабах. Від нас не сховатись,

– наголошують партизани.



Російська техніка біля станції "Гвардійське" в Криму / Фото "Атеш"

По обіді у своїх соцмережах партизани натякнули на свою причетність до вибуху, але жодних коментарів щодо цього поки не опублікували.



В "Атеш" натякають на причетність до вибуху на залізничній станції / Скриншот

У Якимівці теж "гаряче"

Офіцер ЗСУ Анатолій Штефан повідомив, що у тимчасово окупованій Якимівці Запорізької області мелітопольські партизани підірвали залізничний міст, який є важливим для ворожої логістики з тимчасово окупованого Криму.



Залізничний міст у Якимівці після вибуху / Фото Анатолія Штефана

Такі дії важливі для того, аби ускладнити логістику для окупантів, що унеможливить їм перебування на українській землі.