За последние шесть недель это уже третий подрыв железнодорожных путей, и по этому поводу очень нервничают россияне. Об этом 24 Каналу сказал военный эксперт Владислав Селезнев.
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Логистика врага будет уничтожена
То железнодорожное сообщение, которое есть между Керчью и Джанкоем, чрезвычайно важно для путинской армии. Именно по этому маршруту осуществляются поставки для нужд российского контингента, действующего на юге Запорожской и Херсонской областей. Соответственно разрушение железнодорожного пути приводит к промедлению с поставками вооружения, военной техники, боеприпасов.
Они пытаются охранять железнодорожные пути, но не очень хорошо выходит, потому что они превращаются в пепел. Думаю, что такие тенденции будут и дальше, и чаще. Очевидно, что крымские партизаны действуют,
– заметил военный эксперт.
Россияне уже истерят, что Крым находится в зоне риска. Дело в том, что на захваченный полуостров все чаще прилетают БПЛА. Конечно, оккупанты рассказывают басни об "отражении атак".
Это только начало процесса масштабных массированных атак, который будет осуществляться. Российские военные объекты, а их на территории Крыма более 200, будут превращены в пепел,
– заверил Владислав Селезнев.
По мнению американского генерала Бена Ходжеса, начинать следует с Крымского моста, чтобы уничтожить логистику для нужд оккупационной армии как в Крыму, так и на Юге Украины. После этого очередь дойдет до всех военных объектов врага на территории полуострова.
Селезнев подчеркнул, что до недавнего времени захватчики чувствовали себя в абсолютной безопасности. После того, как украинская армия получила HIMARS, которые осуществили серию взрывов на вражеских базах и складах, оккупанты оттащили базы на расстояние более 80 километров. Сейчас у нас есть дальнобойные ракеты Storm Shadow, которые работают на расстояние до 250 километров. Следовательно, и склады в Скадовске, и на железнодорожной станции Партизаны будут уничтожены.
"Чем меньше снарядов доберется до линии столкновения, тем меньше их прилетят на головы наших защитников", – акцентировал Селезнев.
Следовательно, Крым является очень важным логистическим хабом для россиян, потому что именно на его территории они могут создавать полевые лагеря и склады с вооружением. Но есть очень слабый участок – Крымский мост. В определенный момент он будет уничтожен, и россияне ощутят нехватку всего и вся.
Интересная деталь
Военный эксперт отметил, что захватчики отчаянно дерутся в районе Угледара и других участках, потому что им крайне важно закрепиться. Сухопутный коридор, соединяющий Донецк с Крымом, позволяет россиянам иметь преимущество по поводу стабильной поставки.
"Сухопутный коридор точно должен быть ликвидирован. Надо выжимать врага поближе к крымским перешейкам, а дальше с помощью высокоточного вооружения освобождать весь Крым", – подытожил Селезнев.
Взрывы в Крыму: последние новости
- В Кировском районе полуострова 11 июня взорвали железнодорожные пути. По ним враг перегонял технику на материковую часть Украины.
- Россияне 15 июня заявила о якобы атаку дронов. На этот раз захватчикам привиделись 9 беспилотников.
- На Евпаторийском шоссе 19 июня взорвался автомобиль с российскими оккупантами. В частности, в результате инцидента погиб "помощник вицепремьера" Запорожской области Владимир Епифанов.