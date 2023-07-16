Об этом сообщили пропагандистские СМИ, информирует 24 Канал. Напомним, что в ОК "Юг" считают, что взрывы в Крыму – это обычные провокации оккупантов.
Обратите внимание Севастопольская бухта, мыс Херсонес, Балаклава: показываем на карте, где было громко
В бухтах Севастополя не работает морской транспорт
Как стало известно, по состоянию на утро 16 июля морской пассажирский транспорт не совершает движение в Севастополе.
Так, на конечных пунктах остановки – площади Захарова и площади Нахимова – будет организован подвижной состав для выполнения работы на компенсационном маршруте.
Мощный "хлопок" в Крыму 16 июля: что известно
- Отметим, что ночью и утром 16 июля во временно оккупированном Крыму раздались громкие взрывы. "Хлопок" атаковал Севастопольскую бухту, мыс Херсонес и Балаклаву.
- По словам жителей города, взрывы прогремели настолько мощные, что тряхнуло дома и чуть не выбило окна.
- Утром оккупанты пожаловались новые взрывы в Крыму. Они заявили, что беспилотники якобы "атакуют" мыс Херсонес, мыс Манагари, Балаклаву и Севастопольскую бухту. Губернатор Развожаев говорит уже о 9 уничтоженных беспилотниках.
- В ОК "Юг" Наталья Гуменюк подчеркнула, что взрывы в Крыму – это обычные провокации захватчиков. Так, жители временно оккупированных территорий очень мощно реагируют на сообщения в информационном поле. То есть, увидев столь крепкие заявления главнокомандующего, оккупанты вполне способны обеспечивать подобные провокации.