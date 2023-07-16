Про це повідомили пропагандистські ЗМІ, інформує 24 Канал. Нагадаємо, що в ОК "Південь" вважають, що вибухи у Криму – це звичайні провокації окупантів.
Зверніть увагу Севастопольська бухта, мис Херсонес, Балаклава: показуємо на карті, де було гучно
У бухтах Севастополя не працює морський транспорт
Як стало відомо, станом на ранок 16 липня морський пасажирський транспорт не здійснює рух у Севастополі.
Так, на кінцевих пунктах зупинки – площі Захарова та площі Нахімова – буде організовано рухомий склад для виконання роботи на компенсаційному маршруті.
Потужна "бавовна" у Криму 16 липня: що відомо
- Зазначимо, що вночі та на ранок 16 липня у тимчасово окупованому Криму пролунали гучні вибухи. "Бавовна" атакувала Севастопольську бухту, мис Херсонес та Балаклаву.
- За словами жителів міста, вибухи пролунали настільки потужні, що труснуло будинки та ледь не вибило вікна.
- Зранку окупанти побідкались на нові вибухи у Криму. Вони заявили, що безпілотники нібито "атакують" мис Херсонес, мис Манагарі, Балаклаву та Севастопольську бухту. Губернатор Развожаєв говорить вже про 9 знищених безпілотників.
- В ОК "Південь" Наталія Гуменюк наголосила, що вибухи у Криму – це звичайні провокації загарбників. Так, жителі тимчасово окупованих територій дуже потужно реагують на повідомлення в інформаційному полі. Тобто, побачивши такі міцні заяви головнокомандувача, окупанти цілком здатні забезпечувати подібні провокації.