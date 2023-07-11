Председатель Общественного совета при Одесском ОВА Сергей Братчук сообщил еще ориентировочно в 4:35 11 июля, что у россиян во временно оккупированной Новоалексеевке Генического района, вероятно, прилетело в склад с боекомплектом.

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Что происходило у оккупантов в Новоалексеевке

Военное партизанское движение "Атеш", что действует на временно оккупированных территориях Украины, сообщило, что у россиян в Новоалексеевке было несколько прилетов.

Наши источники сообщают о множестве раненых и мертвых военных вооруженных сил России в результате точного попадания в цель. Прилет был в состав с боекомплектом в элеваторе и базой размещения россиян,

– заявили партизаны.

У россиян было громко на оккупированной территории Украины: слушайте запись

оккупанты не спали этой ночью в Новоалексеевке: слушайте запись

Что происходило у оккупантов во временно оккупированной Новоалексеевке: смотрите видео

Утром 11 июля городской голова Мелитополя Иван Федоров отметил, что у россиян был ночной "хлопок" на захваченном элеваторе в глубоком тылу.

Расцвела на захваченном элеваторе в оккупированной Новоалексеевке Херсонской области. Детонировало до рассвета,

– объяснил чиновник.

Он уточнил, что детали следует ожидать от Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

В районе Бердянска ВСУ ликвидировали российского генерала

Советник главы мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что 11 июля в районе Бердянска, был ликвидирован российский генерал-лейтенант Олег Цоков.

В сентябре 2022 года его уже "трехсотили", но он выжил. Однако в этот раз говорят, что могилизация проведена окончательно.

Российские паблики об этом молчат. Но партнеры Андрющенко уже сообщили, что прилетело в гостиницу "Дюна", что на территории "Приазовкурорта". Там определенный период жило российское военное руководство. Вероятно, там и погибли его представители. Подробнее – читайте по ссилке.