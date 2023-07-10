Об этом в эфире телемарафона рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров. Он подчеркнул, что для врага там был ад 9 июля, передает 24 Канал.

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Глубокий тыл уже не столь глубок

Вчера действительно был ад у россиян на временно оккупированной территории. И что значит, на тех территориях, которые они считали своим глубоким тылом: Мелитополь и Бердянск,

– заметил он.

По словам городского головы, все началось в 10 утра вблизи Мелитополя. В поселке Вознесенка раздались взрывы. Их слышали там, где было скопление русских захватчиков.

К вечеру все продолжилось, в 18:00. Раздались взрывы в селе Заречном, расположенному в 7 – 10 километрах от Мелитополя в сторону Токмака. После этого долго горел ангар, который русские захватчики отобрали у местного фермера. Причина проста: там была военная техника врага.

Но и это был далеко не конец. Около полуночи не менее 10 взрывов прогремели возле Бердянска. Их слышали у полигона, на котором размещаются русские военные.

Так что вчерашний день и сегодняшняя ночь были достаточно адскими для врага на временно оккупированных территориях Запорожской области,

– подытожил Федоров.

Оккупанты не подозревают всей опасности

Так, в партизанском движении "Атеш" заявили, что их агенты пробрались в ряды росгвардии в Мелитополе. Цель, которую они преследуют, – узнать планы врага.

Россияне даже не подозревают, кто среди них. С каждым днем все больше военнослужащих России переходят на верную сторону. Мы собираем информацию, готовим мероприятия и саботируем приказы,

– подчеркнули партизаны.

Тем временем следует понимать, что оккупанты продолжают минировать временно оккупированную территорию Запорожья. Если раньше взрывчатку закладывали на Запорожской АЭС, то теперь еще под угрозой подрывов критическая инфраструктура в регионе. Что касается Мелитополя, то там заминированы важные объекты электрических сетей.