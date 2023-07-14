Депутат Мариупольского городского совета Дмитрий Забавин отметил, что украинская молодежь не воспринимает кремлевский оккупационный режим и более склонна к активному проявлению протестов. Об этом он рассказал 24 Каналу.

Читайте также Мир хочет слышать наши голоса: книги о блокаде Мариуполя выйдут в других странах

Настоящие герои

Большое количество мариупольцев против оккупации, однако в юных ребятах оккупанты видят самую большую "опасность". На оккупированных территориях репрессивная машина россиян работает через так называемые "центры образования". Учителя, директора школ и вузов выполняют функции надзирателей за детьми 8 – 9 классов и студентов. Они даже берут и проверяют телефоны.

Мы же понимаем, что это не "центры образования", а пропаганды,

– отметил Забавин.

В Мариуполе за год оккупации российские паспорта добровольно получили менее 5% жителей. Люди не хотят иметь эту "туалетную бумажку". Их просто принуждают.

Также есть случаи, когда пожилые люди активно выражают проукраинские настроения. Однако, прежде всего, надо думать о безопасности и осторожнее проявлять свое сопротивление.

"Это очень опасно. Ведь потом их детей поймали и заставили на фоне российской тряпки-триколора извиняться перед захватчиками. На оккупированной территории очень опасно проявлять протест. Эти люди настоящие герои", – сказал депутат.

Как оккупанты подавляют проукраинские настроения в Мариуполе: смотрите видео

Безосновательные задержания и допросы

Во временно оккупированном Мариуполе оккупанты усиливают "меры безопасности", ведь испытывают опасность. В городе увеличивается количество так называемых постов "ДПС" (российская ГАИ). Местные жители создают группы в соцсетях, где информируют о местоположении оккупантов, чтобы лишний раз не попадаться им на глаза и проезжать по другим дорогам.

Оккупанты останавливают автомобили и проводят осмотр, проверяют даже телефоны. Без каких-либо объяснений могут снять тонировку с окон автомобиля,

– добавил Забавин.

Сейчас Мариуполь – это большой концлагерь, где постоянно происходят безосновательные задержания, допросы и проверки личных вещей. Чем больше российские оккупанты "беспокоятся" о своей судьбе, тем больше внедряют репрессивные меры.

Какая ситуация в Мариуполе: последние новости