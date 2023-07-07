В издательстве "Лаборатория" вышли в свет бестселлеры "77 дней февраля" и "#Мариуполь #Надежда". Обе книги переведут на иностранные языки, сообщает 24 Канал.

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Книга "#Мариуполь #Надежда" – блокадный дневник Надежды Сухоруковой – журналистки из Мариуполя. Права на книгу приобрели Южная Корея и Словакия. Тем временем "77 дней февраля" переведут на английский для США. Там книгу опубликуют в Scribd – сервисе чтения.

"#Мариуполь #Надежда" и "77 дней февраля" – это книги о жуткой действительности, в которой жили украинцы в первые дни и недели полномасштабного вторжения России.

История российско-украинской войны в них описана сквозь призму историй обычных людей, жителей прифронтовых территорий, переживших бомбардировку, оккупацию, эвакуацию. Сочетая принцип документальности и, с другой стороны, авторской субъективности, они становятся свидетельством непосредственных свидетелей войны,

– говорится в сообщении.

Следует заметить, что дневник Сухоруковой вдохновил на создание документального фильма "Мариуполь. Неутраченная надежда". Сопродюсером книги стало Объединение Украинских Продюсеров.

Каждый такой перевод – маленькая победа Украины. Литература – тоже оружие. А еще литература – диалог, во время которого люди из других стран мира узнают, что действительно переживают и чувствуют украинцы.