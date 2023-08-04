Про це 24 Каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Він зауважив, що на Маріупольському напрямку від Вугледару до Пологів є певні ділянки фронту, де нашим можна маневрувати, якщо прорвати основну оборону.

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Зараз окупанти знову починають щось терміново рити. Є ділянки, які "захищені" достатньо серйозно. Це не пригожинські лінії оборони, які не спрацювали. Це дійсно серйозні оборонні споруди пов'язані між собою, на яких тренуються росіяни й готуються до можливого наступу.

Це "живі" та бутафорні лінії оборони, які росіяни нарили вздовж траси з Маріуполя до Волновахи й далі на Донецьк. Навіщо вони це робили незрозуміло. Також невідомо наскільки вони зможуть це використовувати,

– мовив Андрющенко.

Якщо прорвати перші лінії оборони, які росіяни зробили відразу за Вугледаром й Волновахою, то ми розуміємо, що на цій ділянці є де розвернутися нашим Силам оборони. Росіяни чіпляються за мости, тому активно мінують їх зараз й потім можуть підірвати. Це набагато серйозніша перепона, ніж нариті бліндажі.

Не можна сказати, що вони все перерили в напрямку Маріуполя, що там не можна прорватися, як і не можна сказати, що це все суцільна бутафорія. Все залежить від того, яка ділянка фронту перша впаде в росіян й звідки ми підемо,

– зазначив радник міського голови Маріуполя.

Крім того, російські окупанти посилили напрямок Розівка на кордоні між Донецькою й Запорізькою областями. Там вони почали рити з лютого – березня.

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