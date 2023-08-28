Об этом 24 Каналу рассказал депутат Мариупольского городского совета Дмитрий Забавин. Он отметил, что оккупанты просто уничтожают металлургическую столицу Украины.

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Сердце обливается кровью

Несколько дней назад Забавин опубликовал фотографии, посланные ему мариупольцами из Левобережного района. Такого точно не покажут оккупанты в своих сюжетах так называемого восстановления Мариуполя. К примеру, бульвар Меотиды был одним из людных мест города. Это путь к нашему Азовскому морю и там постоянно игралось много детей на площадках, многие мариупольцы отдыхали.

Мне очень трудно об этом говорить, сейчас это место (бульвар Меотиды – 24 Канал) превратилось в кустарники. Детская площадка полностью заросла травой. Мариуполь сейчас похож на Чернобыль. Этот район города практически безлюден,

– отметил депутат Мариупольского горсовета.

В своих лживых сюжетах оккупанты цинично показывают лишь центр якобы отстраиваемого города. Однако если показать, что происходит в Кальмиусском или Левобережном районе, то это жестко ударит по российской пропаганде.

Как выглядят улицы и парки оккупированного Мариуполя / Фото Мариупольский городской совет

Заводы идут на металлолом

После того как кадыровцам отдали комбинат имени Ильича, они начали набирать работников, чтобы разбирать все это на металлолом. Сейчас оккупанты вывозят и грабят металлолом морским путем и автомобильным транспортом.

"Идет разграбление того, что осталось и вряд ли в Мариуполе что-то будет действительно отстроено. До деоккупации города россиянам не удастся запустить процессы. Вся деятельность России, связанная с металлургическими предприятиями, это ограбление и заработок на этом", – сказал Забавин.

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