Об этом 24 Каналу рассказал депутат Мариупольского городского совета Дмитрий Забавин. Он отметил, что оккупанты просто уничтожают металлургическую столицу Украины.
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Сердце обливается кровью
Несколько дней назад Забавин опубликовал фотографии, посланные ему мариупольцами из Левобережного района. Такого точно не покажут оккупанты в своих сюжетах так называемого восстановления Мариуполя. К примеру, бульвар Меотиды был одним из людных мест города. Это путь к нашему Азовскому морю и там постоянно игралось много детей на площадках, многие мариупольцы отдыхали.
Мне очень трудно об этом говорить, сейчас это место (бульвар Меотиды – 24 Канал) превратилось в кустарники. Детская площадка полностью заросла травой. Мариуполь сейчас похож на Чернобыль. Этот район города практически безлюден,
– отметил депутат Мариупольского горсовета.
В своих лживых сюжетах оккупанты цинично показывают лишь центр якобы отстраиваемого города. Однако если показать, что происходит в Кальмиусском или Левобережном районе, то это жестко ударит по российской пропаганде.
Как выглядят улицы и парки оккупированного Мариуполя / Фото Мариупольский городской совет
Заводы идут на металлолом
После того как кадыровцам отдали комбинат имени Ильича, они начали набирать работников, чтобы разбирать все это на металлолом. Сейчас оккупанты вывозят и грабят металлолом морским путем и автомобильным транспортом.
"Идет разграбление того, что осталось и вряд ли в Мариуполе что-то будет действительно отстроено. До деоккупации города россиянам не удастся запустить процессы. Вся деятельность России, связанная с металлургическими предприятиями, это ограбление и заработок на этом", – сказал Забавин.
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Какая ситуация в Мариуполе
- 26 августа во временно оккупированном Мариуполе цвел "хлопок". Местные слышали взрывы в направлении села Чермалик и Новоазовского района. В результате "хлопка" возник пожар, вероятно, сдетонировали снаряды захватчиков.
- Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко рассказал о том, как россияне безжалостно уничтожают инфраструктуру города. В городе уже демонтировано 465 домов. Если говорить о квартирах – в среднем 33,5 тысячи квартир.
- Недавно между кадыровцами и полицейскими-коллаборантами произошел очередной конфликт. В сети также появилось видео этих стычек.