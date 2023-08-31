Партизаны контролируемо подпали территорию базирования оккупантов. Благодаря этому были обезврежены по меньшей мере четыре транспортных средства оккупантов: "Газель", две "Нивы" и УАЗ.

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Оккупанты потеряли по меньшей мере 4 автомобиля

"Мариупольское Сопротивление сообщает об очередной удачной акции поджога. Обезврежено по меньшей мере четыре транспортных средства оккупанта. Мариуполь продолжает выжигать рус*ю, приближая победу!", – сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Также Петр Андрющенко опубликовал фотографии, подтверждающие удачную работу партизан в оккупированном Мариуполе.

Партизаны подожгли базу оккупантов / Фото с телеграма Петра Андрющенко

Кроме того, советник мэра Мариуполя распространил видео огненной работы партизан.

Андрющенко показал поджог базы оккупантов в Мариуполе: смотрите видео

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