Партизаны контролируемо подпали территорию базирования оккупантов. Благодаря этому были обезврежены по меньшей мере четыре транспортных средства оккупантов: "Газель", две "Нивы" и УАЗ.
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Оккупанты потеряли по меньшей мере 4 автомобиля
"Мариупольское Сопротивление сообщает об очередной удачной акции поджога. Обезврежено по меньшей мере четыре транспортных средства оккупанта. Мариуполь продолжает выжигать рус*ю, приближая победу!", – сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
Также Петр Андрющенко опубликовал фотографии, подтверждающие удачную работу партизан в оккупированном Мариуполе.
Партизаны подожгли базу оккупантов / Фото с телеграма Петра Андрющенко
Кроме того, советник мэра Мариуполя распространил видео огненной работы партизан.
Андрющенко показал поджог базы оккупантов в Мариуполе: смотрите видео
Ранее в Мариуполе прогремел взрыв
- Утром 30 августа во временно оккупированном Мариуполе прогремели взрывы. Во временно оккупированном городе работала так называемая ПВО россиян.
- Работу российской противовоздушной обороны зафиксировали над Центральным и Кальмиским районами города. Одновременно авиация оккупантов ушла из направления Ростова-на-Дону.
- По мнению Петра Андрющенко, воздушные цели, по которым оккупанты отрабатывали в небе Мариуполя, летели в направлении России. В частности, дроны, вероятно, должны были поразить объекты военной инфраструктуры России где-нибудь на побережье Азовского моря.
- Кроме того, это, возможно, были разведывательные беспилотники, наблюдавшие за ситуацией.