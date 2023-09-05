Таку цифру 24 Каналу озвучив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Дана тенденція продовжуватиметься до самої деокупації міста.

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Ліквідація окупантів

Цифру у 21 особу підтвердили і російські так звані ЗМІ та пабліки. Мовиться як про солдат, так і офіцерів. В першу чергу це "акції" учасників руху спротиву Маріуполя, наголосив Андрющенко. А також тих містян, яким уривається терпець і замість зброї вони беруть до рук, наприклад, отруту для щурів.

Серед цього усього переважна кількість втрат росіян через отруєння. Дуже полюбляють вони наш борщ і горілку, а ми всі вдало цим користуємося. Згадати лише як офіцерський склад вдало нагодували "святковою" вечерею,

– підкреслив він.

Петро Андрющенко про події у Маріуполі: дивитись відео

Нагадаємо, на початку серпня маріупольські партизани на одному з військових об'єктів отруїли російських офіцерів. Сталося це під час святкування дня ВМФ. До лікарні у важкому стані потрапило 17 окупантів, з яких двоє вмить "привіталися з Кобзоном".

"21 нелюдина точно на рахунку маріупольського спротиву разом із маріупольцями. На наш погляд, це непогані цифри як для міста, яке знаходиться у глибокому тилу окупованої Донеччини. Рухатимемося далі", – наголосив радник мера Маріуполя.

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