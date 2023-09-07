Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан рассказал 24 Канала, что со стороны украинских сил такая активизация осуществляется перманентно и, по меньшей мере, на 4 участках только Запорожского фронта.

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В целом по ВСУ по всему Запорожскому фронту ликвидируют оккупантов, уничтожают оборонные сооружения и в контрбатарейной борьбе – артиллерийские установки.

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А этот участок фронта в районе Новодонецкого и Новомайорского расположен западнее Угледара, и это действительно уже есть Мариупольское направление. Этим и обусловлено беспокойство врага, потому что украинские силы могут зайти с фланга в его группировку,

– объяснил Кузан.

Украинские силы производят успешные действия на разных участках фронта. Раньше вблизи Роботиного, сейчас – западнее Угледара.

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Мы можем опрокидывать наши резервы, концентрировать наши усилия на разных участках фронта и нам это легче делать, чем оккупантам. И это заставляет их применять новые резервы и растягивать их по всей линии фронта. И это не позволяет врагу концентрироваться на одном участке,

– отметил Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества.

Благодаря перманентному давлению на противника со стороны Сил обороны, можно будет почувствовать, где проваливается оборона оккупанта и именно там нанести решительный удар.

"Но это не произойдет одномоментно, это методическая, кропотливая работа – контрбатарейная борьба, выбивание тяжелой артиллерии, бронированной техники. И она продлится еще в ближайшие недели", – подчеркнул Сергей Кузан.

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