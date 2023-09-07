Голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан розповів 24 Каналу, що з боку українських сил така активізація здійснюється перманентно та щонайменше на 4 ділянках лише Запорізького фронту.
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Українські сили шукають слабкі місця в обороні ворога
Загалом ЗСУ по всьому Запорізькому фронту ліквідують окупантів, знищують оборонні споруди та в контрбатарейній боротьбі – артилерійські установки.
А ця ділянка фронту в районі Новодонецького та Новомайорського розташована західніше Вугледару, і це дійсно вже є Маріупольський напрямок. Цим й зумовлено занепокоєння ворога, тому що українські сили можуть зайти з флангу до його угрупування,
– пояснив Кузан.
Українські сили проводять успішні дії на різних ділянках фронту. Раніше поблизу Роботиного, зараз – західніше від Вугледара.
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Ми можемо перекидати наші резерви, концентрувати наші зусилля на різних ділянках фронту і нам це легше робити, ніж окупантам. І це їх змушує застосовувати нові резерви та розтягувати їх по всій лінії фронту. І це не дозволяє ворогу концентруватись на одній ділянці,
– зазначив Голова Українського центру безпеки та співпраці.
Завдяки перманентному тиску на противника з боку Сил оборони, можна буде відчути, де провалюється оборона окупанта і саме там завдати рішучого удару.
"Але це не відбудеться одномоментно, це методична, кропітка робота – контрбатарейна боротьба, вибивання важкої артилерії, броньованої техніки. І вона триватиме ще найближчі тижні", – підкреслив Сергій Кузан.
Ситуація на фронті: важливе
- Наші захисники підняли український прапор в населених пунктах Строївка та Тополі Харківської області. Ці села перебували у так званій "сірій зоні", й після звільнення окупованої території Харківщини, в ці населені пункти ніхто не заходив, тому що вони були заміновані. А зараз бійці з ДПСУ розмінували шлях до цих сіл й підняли там український стяг.
- Також у Нацгвардії повідомили, що окупанти підсилюються на Півдні коштом перегрупування військ з інших напрямків та резервів. Адже росіянам потрібно будь за що зупинити потужне просування ЗСУ на Південному напрямку.
- Противник, попри важкі втрати, не припиняє наступальні операції на Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. А також намагається вести контратаки на Бахмутському напрямку.
- Водночас в американській розвідці вважають, що український контрнаступ почав набирати обертів. Ба більше, розвідники вважають, що українські сили можуть отримати успіхи на полі бою та прорвати всі лінії потужної оборони ворога до кінця року.