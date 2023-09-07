Голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан розповів 24 Каналу, що з боку українських сил така активізація здійснюється перманентно та щонайменше на 4 ділянках лише Запорізького фронту.

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Українські сили шукають слабкі місця в обороні ворога

Загалом ЗСУ по всьому Запорізькому фронту ліквідують окупантів, знищують оборонні споруди та в контрбатарейній боротьбі – артилерійські установки.

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А ця ділянка фронту в районі Новодонецького та Новомайорського розташована західніше Вугледару, і це дійсно вже є Маріупольський напрямок. Цим й зумовлено занепокоєння ворога, тому що українські сили можуть зайти з флангу до його угрупування,

– пояснив Кузан.

Українські сили проводять успішні дії на різних ділянках фронту. Раніше поблизу Роботиного, зараз – західніше від Вугледара.

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Ми можемо перекидати наші резерви, концентрувати наші зусилля на різних ділянках фронту і нам це легше робити, ніж окупантам. І це їх змушує застосовувати нові резерви та розтягувати їх по всій лінії фронту. І це не дозволяє ворогу концентруватись на одній ділянці,

– зазначив Голова Українського центру безпеки та співпраці.

Завдяки перманентному тиску на противника з боку Сил оборони, можна буде відчути, де провалюється оборона окупанта і саме там завдати рішучого удару.

"Але це не відбудеться одномоментно, це методична, кропітка робота – контрбатарейна боротьба, вибивання важкої артилерії, броньованої техніки. І вона триватиме ще найближчі тижні", – підкреслив Сергій Кузан.

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