Про це на брифінгу повідомив Микола Уршалович, виконувач обов'язків директора департаменту планування застосування Головного управління Нацгвардії, пише 24 Канал.

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Росіяни проводять перегрупування сил

За його словами, попри значні втрати, ворог продовжує наступальні дії на Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Противник намагається контратакувати на Бахмутському напрямку.

За рахунок перегрупування сил з інших напрямків та резервів підсилює підрозділи, які ведуть оборонні дії на Бердянському та Мелітопольському напрямках,

– сказав Микола Уршалович.

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