Про це на брифінгу повідомив Микола Уршалович, виконувач обов'язків директора департаменту планування застосування Головного управління Нацгвардії, пише 24 Канал.
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Росіяни проводять перегрупування сил
За його словами, попри значні втрати, ворог продовжує наступальні дії на Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Противник намагається контратакувати на Бахмутському напрямку.
За рахунок перегрупування сил з інших напрямків та резервів підсилює підрозділи, які ведуть оборонні дії на Бердянському та Мелітопольському напрямках,
– сказав Микола Уршалович.
Наступ ЗСУ на Півдні: головне
- У Генштабі ЗСУ 7 вересня повідомили, що наші військові мали успіх на Мелітопольському напрямку в районах південніше Роботиного та західніше Вербового. Там наші воїни закріплюються на досягнутих рубежах.
- Крім того, Сили оборони мали успіх на Бахмутському напрямку. Попри постійні атаки ворога, нашим військам вдалося просунутися поблизу Бахмута. Також захисники витіснили росіян із зайнятих ними позицій.
- У розвідці Британії заявляли, що окупанти ризикують розділити власні сили. Річ у тім, що Росія намагається зупинити наступальні дії України на Півдні, відволікаючи українські сили на Куп'янському напрямку.
- Наступ українських військ позитивно оцінив генсек НАТО Єнс Столтенберг. Він заявив, що Сили оборони змогли прорвати оборонні лінії окупаційних військ Росії.
- Столтенберг підкреслив, що українські війська щодня просуваються уперед. Він наголосив, що просування Сил оборони України означає те, що росіяни втрачають свої позиції.