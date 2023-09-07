Об этом на брифинге сообщил Николай Уршалович, исполняющий обязанности директора департамента планирования применения Главного управления Нацгвардии, пишет 24 Канал.

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Россияне проводят перегруппировку сил

По его словам, несмотря на значительные потери, враг продолжает наступательные действия на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Противник пытается контратаковать на Бахмутском направлении.

За счет перегруппировки сил с других направлений и резервов усиливает подразделения, которые ведут оборонительные действия на Бердянском и Мелитопольском направлениях,

– сказал Николай Уршалович.

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