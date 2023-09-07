Об этом на брифинге сообщил Николай Уршалович, исполняющий обязанности директора департамента планирования применения Главного управления Нацгвардии, пишет 24 Канал.
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Россияне проводят перегруппировку сил
По его словам, несмотря на значительные потери, враг продолжает наступательные действия на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Противник пытается контратаковать на Бахмутском направлении.
За счет перегруппировки сил с других направлений и резервов усиливает подразделения, которые ведут оборонительные действия на Бердянском и Мелитопольском направлениях,
– сказал Николай Уршалович.
Наступление ВСУ на Юге: главное
- В Генштабе ВСУ 7 сентября сообщили, что наши военные имели успех на Мелитопольском направлении в районах южнее Работино и западнее Вербового. Там наши воины закрепляются на достигнутых рубежах.
- Кроме того, Силы обороны имели успех на Бахмутском направлении. Несмотря на постоянные атаки врага, нашим войскам удалось продвинуться вблизи Бахмута. Также защитники вытеснили россиян с занятых ими позиций.
- В разведке Британии заявляли, что оккупанты рискуют разделить собственные силы. Дело в том, что Россия пытается остановить наступательные действия Украины на Юге, отвлекая украинские силы на Купянском направлении.
- Наступление украинских войск положительно оценил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он заявил, что Силы обороны смогли прорвать оборонительные линии оккупационных войск России.
- Столтенберг подчеркнул, что украинские войска ежедневно продвигаются вперед. Он подчеркнул, что продвижение Сил обороны Украины означает, что россияне теряют свои позиции.