У військовій розвідці США вважають, що контрнаступ ЗСУ почав набирати обертів. Директор військової розвідки Трент Мол розповів, яких успіхів Україна зможе досягти на полі бою до кінця року.

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Прорвати ворожу оборону реально, але є умова

В адміністрації Байдена заявляють, що до кульмінації українського контрнаступу лишилося щонайбільше сім тижнів. Трент Мол теж зауважує, що в України не так багато часу для здійснення прориву, адже попереду на неї чекає зима і можливі труднощі з поставкою боєприпасів.

Хтось вважає, що ЗСУ кине усі свої сили на прорив другої лінії оборони, і навряд чи зможе її прорвати. Сам Мол вірить, що останні успіхи України в районі Роботиного і власне прорив першої лінії оборони дають підстави припустити, що ЗСУ може прорвати усі лінії російської оборони до кінця року. Щоправда, з ймовірністю 40-50%. Адже знову-таки багато залежатиме від кількості снарядів та погодних умов.

Україна матиме хороші перспективи у новому раунді вже наступного року, якщо їй вдасться розширити наступ біля Роботиного та втримати звільнені позиції, зауважив Мол.

Недооцінка суперника

У військовій розвідці зазначають, що контрнаступ ЗСУ усі три місяці тривав дуже повільно. Останнім часом критиці піддавалася і військова стратегія українських командувачів. Зокрема, американців хвилювало рішення України розосередити свої сили по різних ділянках фронту, зокрема розмістити найбільш досвідчені підрозділи на сході навколо Бахмута. У США вважають, що доцільніше було б згрупувати їх на основному південному напрямку.

Також Трент Мол зазначив, що офіційні особи США та України не змогли оцінити глибину російської оборони і те, наскільки важко буде пробити її бронетехнікою.

Втім, успіхи українців в районі Роботиного та прорив першої лінії російської оборони все ж розвіюють песимістичні настрої.

Попереду ще друга і третя лінії оборони. Мол вважає, що основна частина російського підкріплення залишається на третій лінії.

Контрнаступ ЗСУ: що відомо