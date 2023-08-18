Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів 24 Каналу, що основна лінія оборони росіян пролягає вздовж селища Нікольського.

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""Зубів драконів" ще не бачимо – ми це пов'язуємо зі складнощами виробництва через партизанів і логістичні проблеми", – зазначив Андрющенко.

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Так, українські партизани пошкодили саму лінію і місце виробництва бетонних загороджень. А тягнути їх з Росії окупантам не з руки.

Де ще укріпились росіяни

Крім того, після ЗСУ лишилась лінія оборони між Нікольським, Мангушем і Маріуполем. Окупанти її полагодили, але нічого нового не робили.

Однак безпосередньо біля Маріуполя ворог не будується.

"Ці дії свідчать про те, що росіяни оцінюють загрозу посунення лінії фронту настільки близько до Маріуполя", – констатував Андрющенко.

Зверніть увагу! Вранці 16 серпня стало відомо, що Сили оборони України звільнили селище Урожайне Донецької області. Тепер захисники мають змогу рухатися до Старомлинівки, де пролягає основна лінія оборони окупантів, а далі – до Маріуполя.

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