Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко озвучив 24 Каналу, що в окупованому місті чути вибухи з великої кількості російських полігонів, а також чути роботу ППО. Крім того, Маріуполь регулярно відвідує "бавовна" не лише з неба, а й із землі.

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Різні види вибухів у Маріуполі

Андрющенко розповів, що в місті розрізняють 2 види вибухів:

Вибухи на російських полігонах. Їх біля Маріуполя, зокрема в Мангуші, дуже багато. Зокрема, окупанти звідти постійно їдуть на фронт. Туди завезли нову порцію на підготовку. Однак про ці вибухи вже не розповідають, бо вони постійні.

Вибухи від роботи ППО. До того ж російська ППО працює не по цілях, які летять на Маріуполь, а просто пролітає повз. Зокрема, це щось на Ростов тощо.

Це в будь-якому випадку "передбавовна", але це не те, що мало влучити умовно в Мангуський район, і його збили чи не збили. Це ми спостерігаємо,

– зазначив радник міського голови Маріуполя.

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Окупанти чекають наближення фронту

За його словами, окупанти будують фортифікаційні споруди довкола Маріуполя. Вони чекають, що фронт наблизиться сюди. З цим пов'язані "евакуації" з межі Донецької та Запорізької областей. Тобто, вони знову вивозять наших людей, викрадають наших дітей.

"Вони бояться, що ЗСУ будуть наближатися не до Маріуполя, а будуть перерізати трасу по лінії Мангушу між Новоазовськом і Кримом, яка є основною логістичною артерією росіян нині. Тому так сильно укріплюють Нікольське, тому з'явилась більша кількість ППО", – зауважив Андрющенко.

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