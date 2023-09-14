Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко озвучив 24 Каналу, що в окупованому місті чути вибухи з великої кількості російських полігонів, а також чути роботу ППО. Крім того, Маріуполь регулярно відвідує "бавовна" не лише з неба, а й із землі.
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Різні види вибухів у Маріуполі
Андрющенко розповів, що в місті розрізняють 2 види вибухів:
- Вибухи на російських полігонах. Їх біля Маріуполя, зокрема в Мангуші, дуже багато. Зокрема, окупанти звідти постійно їдуть на фронт. Туди завезли нову порцію на підготовку. Однак про ці вибухи вже не розповідають, бо вони постійні.
- Вибухи від роботи ППО. До того ж російська ППО працює не по цілях, які летять на Маріуполь, а просто пролітає повз. Зокрема, це щось на Ростов тощо.
Це в будь-якому випадку "передбавовна", але це не те, що мало влучити умовно в Мангуський район, і його збили чи не збили. Це ми спостерігаємо,
– зазначив радник міського голови Маріуполя.
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Окупанти чекають наближення фронту
За його словами, окупанти будують фортифікаційні споруди довкола Маріуполя. Вони чекають, що фронт наблизиться сюди. З цим пов'язані "евакуації" з межі Донецької та Запорізької областей. Тобто, вони знову вивозять наших людей, викрадають наших дітей.
"Вони бояться, що ЗСУ будуть наближатися не до Маріуполя, а будуть перерізати трасу по лінії Мангушу між Новоазовськом і Кримом, яка є основною логістичною артерією росіян нині. Тому так сильно укріплюють Нікольське, тому з'явилась більша кількість ППО", – зауважив Андрющенко.
Новини Маріуполя: останні події
- У Маріуполі, як і на інших окупованих територіях, відбулися "вибори". Однак "виборами" це назвати ніяк не можна.
- Окупанти підвозять танки до Маріуполя, щоб закопувати їх у землю. Так ворог намагається побудувати оборону довкола Маріуполя.
- Росія готується до оборони Маріуполя, бо розуміє, що може не втримати першу лінію оборони. Уздовж траси на Бердянськ уже є мобілізовані, які готуються до оборони міста.