Адам Кадыров уже является куратором университета спецназа в Гудермесе, двух батальонов Минобороны, всей структуры республиканского МВД, а также возглавляет службу безопасности своего отца. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на проект "Радио Свободы" "Кавказ.Реалии".

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Что известно о сыне Рамзана Кадырова

Неизвестно, когда именно Кадыров-младший стал секретарем совета безопасности. Впервые его представили таким должностным лицом 21 апреля.

В издании напомнили, что состав совета безопасности полностью формирует Рамзан Кадыров. С 2016 года на сайте указано, что секретарем является Хамзат Кадыров, племянник главы Чечни.

Последний раз его упоминали в сети, когда он рассказал о работе ПВО в Чечне. Это было в день катастрофы пассажирского самолета "Азербайджанских авиалиний". Тогда Хамзат опубликовал видео сбития беспилотника ракетой и заявил, что "все сбито".

В свои 17 лет Адам Кадыров уже возглавляет отдел безопасности главы республики, является куратором батальонов Шейха Мансура и Байсангура Беноевского, которые воюют против Украины, а также "Российского университета спецназа" в Гудермесе и всей структуры республиканского МВД. Журналисты заявили, что его деятельность на этих должностях неизвестна.

Его публичная активность на этих должностях ограничивалась участием в совещаниях и награждениями бойцов и сотрудников ведомств – за что именно он отвечает на своих должностях, неизвестно,

– написали в издании.

Напомним, что в начале апреля стало известно, что Рамзан Кадыров назначил своего сына куратором министерства внутренних дел Чечни. После вступления в должность он сразу раздал сотрудникам почетные награды – "Герой Чеченской республики".