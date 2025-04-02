Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на издание "Кавказ. Реалии". Несовершеннолетний Адам Кадыров уже занимает руководящие должности в нескольких силовых ведомствах и военных подразделениях.

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Третий сын главы Чечни Адам Кадыров получил очередную высокую должность

По словам главы МВД республики Аслана Ирасханова, Адама Кадырова назначили на должность по поручению Рамзана Кадырова. Сейчас 17-летний парень работает в должности начальника отдела обеспечения безопасности своего отца, куратором батальона российского минобороны и куратором батальона имени Шейха Мансура.

Сын Кадырова так выделился среди сверстников, что ему присвоили звание "героя Чечни" и внесли в так называемую "Книгу рекордов России" как самого молодого начальника службы безопасности. Когда Адам Кадыров занял высокие должности, ему было 15 лет.

Должность куратора батальона имени Шейха Мансура сын Кадырова получил после избиения обвиняемого в сожжении Корана Никиты Журавеля В апреле прошлого года в 16 лет Адам Кадыров стал куратором Российского университета спецназа имени Владимира Путина в Гудермесе.

Неизвестно, за какую работу отвечает Адам Кадыров в ведомствах. Его публичная активность как "куратора" ограничивается.

После своего назначения на должность куратора управления МВД Адам Кадыров также определил, кто будет новым руководителем оперативно-розыскной части управления собственной безопасности. Им стал помощник министра Тимур Мусангузов.

Интересно, что родственники Рамзана Кадырова проводят масштабные махинации и не получают за это наказание. Так двоюродный брат главы Чеченской Республики Шахрудди Эдильгириев длительное время скупает элитную недвижимость в ОАЭ на сумму более 20 миллионов долларов. Деньги он выводит через фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова, находящийся под санкциями.