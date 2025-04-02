Про це пише 24 Канал з посиланням на видання "Кавказ. Реалії". Неповнолітній Адам Кадиров уже обіймає керівні посади у кількох силових відомствах і військових підрозділах.

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Третій син голови Чечні Адам Кадиров отримав чергову високу посаду

За словами глави МВС республіки Аслана Ірасханова, Адама Кадирова призначили на посаду за дорученням Рамзана Кадирова. Наразі 17-річний хлопець працює на посаді начальника відділу забезпечення безпеки свого батька, куратором батальйону російського міноборони та куратором батальйону імені Шейха Мансура.

Син Кадирова так виділився серед однолітків, що йому надали звання "героя Чечні" і внесли до так званої "Книги рекордів Росії" як наймолодшого начальника служби безпеки. Коли Адам Кадиров обійняв високі посади, йому було 15 років.

Посаду куратора батальйону імені Шейха Мансура син Кадирова отримав після побиття обвинуваченого у спаленні Корану Микити Журавеля У квітні минулого року в 16 років Адам Кадиров став куратором Російського університету спецназу імені Владіміра Путіна у Гудермесі.

Невідомо, за яку роботу відповідає Адам Кадиров у відомствах. Його публічна активність як "куратора" обмежується.

Після свого призначення на посаду куратора управління МВС Адам Кадиров також визначив, хто буде новим керівником оперативно-розшукової частини управління власної безпеки. Ним став помічник міністра Тимур Мусангузов.

Цікаво, що родичі Рамзана Кадирова проводять масштабні махінації та не отримують за це покарання. Так двоюрідний брат очільника Чеченської Республіки Шахрудді Едільгірієв тривалий час скуповує елітну нерухомість в ОАЕ на суму понад 20 мільйонів доларів. Гроші він виводить через фонд імені Ахмата-Хаджі Кадирова, що знаходиться під санкціями.