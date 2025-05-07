Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ISW.

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Кадыров "стабилизировал" Чечню, но кто стабилизирует режим самого Кадырова

Рамзан Кадыров серьезно болен, его недуг (предположительно, некроз поджелудочной) только обостряется. Официально он не сообщал, кто станет его преемником. К тому же 6 мая заявил, что решение о его отставке может принять только Путин.

Но некоторые российские СМИ писали, что Кадыров поссорился с Путиным. Информация об этом противоречивая. Одни отмечают, что хозяина Кремля раздражают переговоры Кадырова с представителями ближневосточных монархий – вероятно, приспешник Путина ищет там гарантий безопасности для своей семьи. Другие же приводят данные, что Кадыров ездит на Ближний Восток, чтобы договориться о сохранении российских баз в Сирии.

Кадыров действовал как стабилизатор в Чеченской Республике и других регионах Северного Кавказа в особо напряженные моменты с начала 2000-х годов, которые могли представлять угрозу стабильности путинского режима. Смерть Кадырова или его уход с должности, если это произойдет во время или сразу после войны в Украине, может оставить интересы Путина на Северном Кавказе без защиты, если Кадыров и Путин не назначат соответствующего преемника,

– считают в ISW.

Интересно, что Айшат Кадырова, которая была министром культуры и вице-премьером, внезапно ушла с должности. Из всех 14 детей главы Чечни политическое будущее есть только у нее – и у 17-летнего Адама.

Адам Кадыров недавно стал куратором МВД. Теперь все должны согласовывать свои шаги с подростком. Есть даже данные, что его портреты все чаще появляются в кабинетах чиновников. Адам также имеет позывной "Дустум", как и у отца.

У Кадырова-младшего много высоких должностей. Он возглавляет отдел безопасности главы республики, является куратором батальонов Шейха Мансура и Байсангура Беноевского, которые воюют против Украины, а также "Российского университета спецназа" в Гудермесе и всей структуры республиканского МВД.

Но Путин не очень хочет видеть Адама Кадырова преемником Рамзана.