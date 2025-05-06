Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Кадиров хоче піти у відставку

Журналісти видання "Чечня сегодня" попросили Рамзана Кадирова прокоментувати чутки про те, що його хочуть відправити у відставку.

У відповідь очільник Чечні заявив, що він "теж чув ці чутки".

Пишуть всяке різне. Я, навпаки, сам прошу, щоб мене звільнили з посади. В іншого будуть свої ініціативи, своє бачення. Сподіваюся, що моє прохання підтримають,

– сказав він.

Варто зазначити, що Кадиров вже не вперше говорить про намір піти з посади – подібні заяви він робив у 2017, 2020 та 2022 роках.

Днями журналісти російського опозиційного видання "Нова газета" опублікували велике розслідування про хворобу очільника Чечні. Згідно з наведеною інформацією, у Рамзана Кадирова в 2019 року діагностували некроз підшлункової залози і через його стан влада нібито підшукує йому заміну.

Інтерес до цієї теми посилився після того, як наприкінці квітня цього року син Кадирова Адам став головою Ради безпеки Чечні – структури, яка має значний вплив у регіоні.