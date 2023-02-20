Об этом 24 Каналу рассказал российский публицист и оппозиционный политик из США Андрей Пионтковский. По его словам, прокремлевские блоггеры признают, что визит Байдена в Украину стал ударом для московской властной верхушки.

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"Активно распространяются тезисы о том, что, мол, Байден гулял по Киеву, и это фактически плевок в лицо всей России. Именно так восприняла визит Байдена прокремлевская общественность", – сообщил Пионтковский.

В то же время для Украины визит президента США имеет очень символическое значение. Своими действиями Байден продемонстрировал четкую позицию Запада.

"Это символ поддержки, символ единства союзников и решимости достичь военной победы Украины", – подчеркнул публицист.

Истерика в Кремле

Российские пропагандисты пытаются хоть как-то выкрутить информацию о приезде президента США в Украину в свою пользу. Как рассказал Пионтковский, на российских телеканалах рассказывают, что Байден якобы пробрался в Киев тайно ночью. Такими формулировками рупоры Кремля приписывают своей стране вымышленное могущество.

В действительности в России – полная растерянность. Напрашиваются некоторые противопоставления с жителем бункера. Ведь на самом деле Байден приехал на линию фронта. Киев – фактически прифронтовой город,

– подчеркнул оппозиционер.

Он добавил, что российский диктатор Владимир Путин никогда бы не решился на такой шаг. Дополнительную ярость в России вызвало то, что во время визита президента США в Киев над Украиной фактически создали no-fly zone – бесполетную зону.

"Американские истребители были в небе, когда Байден ехал поездом в Киев. И в Кремле задают вопрос, а не станет ли это постоянным явлением в небе Украины?" – рассказал Пионтковский.

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"США пригласили Путина на виселицу"

Оппозиционер напомнил, что на 21 февраля в России запланировано выступление главы Кремля перед федеральным собранием.

"США создали прекрасный антураж для его выступления. Он теперь будет переписывать текст обращения", – отметил Пионтковский.

Публицист подчеркнул, что поездка Байдена в Киев 20 февраля – это продолжение исторических событий последнего времени, к которым относятся:

триумфальный визит президента Владимира Зеленского в страны ЕС;

Мюнхенская конференция, на которой прозвучали важные вещи.

Пионтковский напомнил о выступлении вице-президента США Камалы Гаррис, которая объявила, что Соединенные Штаты Америки официально выдвигают обвинения России в совершении преступлений против человечества.

Андрей Пионтковский Российский публицист из США США собрали все доказательства многочисленных преступлений российской "военщины". Вашингтон полон решимости привлечь к ответственности не только исполнителей, но и всех военных начальников, включая верховного главнокомандующего армией – Владимира Путина.

Публицист подчеркнул, что фактически "США пригласили Путина на виселицу" за его военные преступления.

Путину нечем перекрыть шаги США

Пионтковский добавил, что российский диктатор во время выступления 21 февраля должен ответить на все эти заявления со стороны Штатов. Однако, по словам публициста, главе Кремля нечем затмить все события последнего времени в глазах своего народа.

У Путина нет никаких карт – ни в военном, ни в дипломатическом плане. Он будет повторять свой бред, что Россия воюет не с Украиной, а со всем Западом, который якобы хочет прийти и покорить россиян. Это основные мотивы Путина, которыми он объясняет, почему посылает тысячи мобилизованных на смерть,

– сказал Пионтковский.

Он напомнил, что Байден после визита в Киев отправился в Варшаву, где 21 февраля, уже после выступления Путина, обратится к России и российскому народу.

Россия хочет атаковать украинские города, как в Сирии

В то же время российский диктатор в эти дни может усилить террор Украины. Ведь, по данным иностранных разведок, Путин сконцентрировал на границе с Украиной практически все свои военно-воздушные силы и готовит воздушную атаку.

По словам Пионтковского, диктатор планирует бросить на Украину несколькими волнами оставшиеся у него самолеты.

Первая волна российской авиации ценой своей гибели должна раскрыть позиции украинской ПВО.

Следующие волны самолетов, по расчетам Кремля, уничтожат украинскую противовоздушную оборону.

"Россияне хотят безнаказанно уничтожать украинские города, как они это делали в Сирии, где у повстанцев не было никакой ПВО", – сказал публицист.

Путин потеряет остатки своей авиации

Пионтковский отметил, что масштабная атака на Украину может произойти:

или 21 февраля – в день обращения российского диктатора;

или 24 февраля – на годовщину масштабного вторжения России в Украину.

Оппозиционер убежден, что воздушная атака со стороны России закончится провалом. И Путин только потеряет остатки своей авиации.

Значение визита Байдена в Киев: коротко