Поэтому демонстрация учений стратегических ядерных сил, которые Россия начала в преддверии поездки американского лидера, выглядит даже смешно с военной точки зрения. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов.

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Путину придется переписывать речь

Российский диктатор планирует выступить с речью к населению страны-агрессора 21 февраля на федеральном собрании. Впрочем, речь главы Кремля придется переписывать из-за визита Байдена в Украину.

Речь Путина до 21 февраля сегодня будут переписывать "с нуля", поскольку визит Байдена полностью меняет расклад сил и внешнеполитическую ситуацию вокруг Украины. Путину нужно будет отреагировать на это событие,

– отметил военный эксперт.

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Россия уже смешна со своими ядерными угрозами

Градус противостояния и запугивания ядерными силами поднялся до такой степени, что сегодня даже если Россия осуществит пуск баллистической ракеты, но в обычном снаряжении – это будет просто смешно.

В то же время, если осуществит пуск ракеты с ядерной боеголовкой, то нарушит международный мораторий на ядерные взрывы, который действует уже более 30 лет соблюдается во всем мири. Например, если россияне осуществят пуск ракеты в Тихий океан неподалеку от Камчатки, как они это делали раньше, когда были ядерные испытания.

"Я не думаю, что Путин сегодня так смел, чтобы нарушить мораторий на применение ядерного оружия. Да, они проводят учения, но это из-за несостоятельности показать другие военные успехи по состоянию на сегодняшний день", – сказал Жданов.

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