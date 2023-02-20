Об этом 24 Каналу рассказал политолог-американист, аналитик общественной организации "Интерньюз-Украина" Владислав Фарапонов. По его словам, символично, что визит Байдена в Украину состоялся за несколько дней до годовщины российского вторжения.

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Таким образом США продемонстрировали, что поддержка Украины будет продолжаться. Фарапонов отметил, что в течение года полномасштабной войны было налажено мощное двустороннее сотрудничество между Вашингтоном и Киевом, а все вопросы решались в рабочем режиме.

"Это означает, что все идет нормально как в военном, так и в экономическом сотрудничестве. Важно, что сотрудничество с США идет между государственными институтами должного уровня. Диалог институциональный, и это в Вашингтоне ценят больше всего", – отметил политолог.

Сигнал для усиления поддержки Украины

Очень важно то, что поездка Байдена в Киев была связана не с тем, что возникли проблемы, которые нужно было срочно решать на высоком уровне. Напротив, визит президента США в Украину показал, что в сотрудничестве между Киевом и Вашингтоном все идет должным образом.

Более того, Соединенные Штаты хотят мотивировать другие страны еще больше приобщаться к помощи Украине.

Была необходимость предоставить сигнал другим странам, чтобы они усиливали свою поддержку Украины. США продемонстрировали, как много они делают,

– отметил Фарапонов.

Аналитик "Интерньюз-Украина" напомнил, что Вашингтон в течение последнего года предоставил большое количество помощи Украине. В частности, речь идет о:

13 миллиардах долларов прямой бюджетной поддержки;

прямой бюджетной поддержки; военной помощи почти на 39 миллиардов долларов. Фарапонов отметил, что эта сумма покрывает лишь то, что на сегодняшний день уже предоставили Украине. А еще многое Киев получит в ближайшее время.

Владислав Фарапонов рассказал о символизме визита Байдена в Киев: смотрите видео

Пощечина для Путина

Фарапонов подчеркнул, что визит Джо Байдена является стратегическим. Символично, что его встреча с Владимиром Зеленским состоялась именно в Киеве, а не, например, в Польше.

Визит Байдена в Киев – это однозначно пощечина Владимиру Путину. Администрация президента США любит символизм высокого уровня,

– отметил политолог.

Он напомнил, что Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины 9 мая 2022 года – в то время, когда в Москве собирались на свой праздничный парад.

О чем могли говорить Байден и Зеленский

Многое из того, о чем говорили Байден и Зеленский, осталось за закрытой дверью. Аналитик "Интерньюз-Украина" предположил, что лидеры 2 стран могли обсуждать важные для Украины вопросы:

ракеты большей дальности;

возвращение Крыма;

усиление украинской противовоздушной обороны;

дальнейшие санкции против России;

утверждение специального трибунала для России.

Фарапонов добавил, что недавно США предоставили дополнительные средства для документирования российских преступлений в Украине.

Как воздушная тревога повлияет на Байдена

Политолог отметил, что символическим стало также то, что во время визита Байдена в Украине объявили воздушную тревогу.

Это такое воспоминание, которое будет надолго с президентом США. По моему мнению, он достаточно эмоциональный человек и запоминает такие вещи,

– сказал Фарапонов.

Он добавил, что, вероятно, это воспоминание будет в будущем влиять на президента США во время его дальнейших решений по поддержке Украины.

Визит Джо Байдена в Украину: коротко