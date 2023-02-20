Про це 24 Каналу розповів політолог-американіст, аналітик громадської організації "Інтерньюз-Україна" Владислав Фарапонов. За його словами, символічно, що візит Байдена до України відбувся за кілька днів до роковин російського вторгнення.

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Таким чином США продемонстрували, що підтримка України буде продовжуватися. Фарапонов зауважив, що протягом року повномасштабної війни була налагоджена потужна двостороння співпраця між Вашингтоном і Києвом, а всі питання вирішувалися у робочому режимі.

"Це означає, що все йде нормально як у військовій, так і в економічній співпраці. Важливо, що співпраця зі США йде між державними інституціями належного рівня. Діалог є інституційним, і це у Вашингтоні цінують найбільше", – зазначив політолог.

Сигнал для посилення підтримки України

Дуже важливо те, що поїздка Байдена до Києва була пов'язана не з тим, що виникли якісь проблеми, які потрібно було терміново розв'язувати на високому рівні. Навпаки, візит президента США до України засвідчив, що у співпраці між Києвом та Вашингтоном все йде належним чином.

Ба більше, Сполучені Штати хочуть мотивувати інші країни ще більше долучатися до допомоги Україні.

Була необхідність надати сигнал іншим країнам про те, щоб вони посилювали свою підтримку України. США продемонстрували, як багато вони роблять,

– зазначив Фарапонов.

Аналітик "Інтерньюз-Україна" нагадав, що Вашингтон протягом останнього року надав велику кількість допомоги Україні. Зокрема, йдеться про:

13 мільярдів доларів прямої бюджетної підтримки;

прямої бюджетної підтримки; військову допомогу майже на 39 мільярдів доларів. Фарапонов зауважив, що ця сума покриває лише те, що на сьогодні вже надали Україні. А ще багато чого Київ отримає найближчим часом.

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Ляпас для Путіна

Фарапонов наголосив, що візит Джо Байдена є стратегічним. Символічно те, що його зустріч з Володимиром Зеленським відбулася саме у Києві, а не, наприклад, у Польщі.

Візит Байдена до Києва – це однозначно ляпас Владіміру Путіну. Адміністрація президента США полюбляє символізм високого рівня,

– зазначив політолог.

Він нагадав, що Джо Байден підписав закон про ленд-ліз для України 9 травня 2022 року – у той час, коли у Москві збиралися на свій святковий парад.

Про що могли говорити Байден та Зеленський

Багато з того, про що говорили Байден та Зеленський, залишилося за зачиненими дверима. Аналітик "Інтерньюз-Україна" припустив, що лідери 2 країн могли обговорювати важливі для України питання:

ракети більшої дальності;

повернення Криму;

посилення української протиповітряної оборони;

подальші санкції проти Росії;

затвердження спеціального трибуналу для Росії.

Фарапонов додав, що нещодавно США виділили додаткові кошти для документування російських злочинів в Україні.

Як повітряна тривога вплине на Байдена

Політолог зауважив, що символічним також стало те, що під час візиту Байдена в Україні оголосили повітряну тривогу.

Це такий спогад, який надовго буде з президентом США. На мою думку, він є достатньо емоційною людиною і запам'ятовує такі речі,

– сказав Фарапонов.

Він додав, що, ймовірно, цей спогад у майбутньому впливатиме на президента США під час його подальших рішень щодо підтримки України.

Візит Джо Байдена до України: коротко