Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. За його словами, все, що нам потрібно для контрнаступу ми отримаємо найближчим часом.

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Частина озброєння передається Україні в закритому режимі

Він вважає, що Джозеф Байден приїхав до Києва з дуже гарними новинами. І після його заяв однозначно буде великий потік техніки для виконання бойових завдань.

Також військовий експерт зазначив, що третину пакета військової зброї та техніки союзники передають Україні у закритому режимі.

А деяка зброя, яку ми отримуємо, ще навіть не стоїть на озброєнні країн НАТО. Її вперше використовують на полі бою,

– зауважив Світан.

Він підкреслив, що саме тому частину зброї та військової техніки нам передають у закритому режимі. Пізніше ця інформація в залежності від обставин може бути відкрита.

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"А дві третини озброєння передається у відкритому режимі. Але остаточна його кількість, а також терміни постачання є закритою інформацією. А те озброєння, яке озвучується, або рухається в Україну, або вже є на території нашої країни", – наголосив полковник ЗСУ.

На думку Романа Світана, постачання зброї у закритому режимі потрібно ще й для того, щоб ворог не розумів, від чого він гине. І цей закритий режим прописаний в основоположних документах наших партнерів для здійснення постачання зброї в секретному режимі.

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