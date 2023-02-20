Байден прибув до столиці о 8 ранку. Потім він відправився до Маріїнського палацу.

Важливо Це неймовірно вас бачити, – Байден Зеленському під час історичного візиту в Київ

Як приймали Байдена у Києві

Володимир Зеленським оприлюднив відео, на якому можна побачити, як у столиці зустрічали Джо Байдена.

Кортеж президента США прибув до Маріїнського палацу після 8:30. На вході американського лідера зустріли Володимир Зеленський і його дружина Олена.

Після цього Байден привітався з іншими поважними українськими особами. Серед них – очільник Офісу Президента Андрій Єрмак, міністр оборони Олексій Резніков, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та інші.

Україна відчуває підтримку Сполучених Штатів і особисто президента Джозефа Байдена у ці нелегкі часи боротьби,

– наголосив Зеленський.

Байден у столиці України: дивіться відео

Цікаво! Байден раніше бував в Україні, але не у статусі президента США. Він відвідував Україну за каденції Барака Обами у статусі віцепрезидента.

Візит Байдена в Україну: що відомо