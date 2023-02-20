Байден прибыл в столицу в 8 утра. Затем он отправился в Мариинский дворец.

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Как принимали Байдена в Киеве

Владимир Зеленский обнародовал видео, на котором можно увидеть, как в столице встречали Джо Байдена.

Кортеж президента США прибыл в Мариинский дворец после 8:30. На входе американского лидера встретили Владимир Зеленский и его супруга Елена.

После этого Байден поздоровался с другими уважаемыми украинскими лицами. Среди них – глава Офиса Президента Андрей Ермак, министр обороны Алексей Резников, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и другие.

Украина чувствует поддержку Соединенных Штатов и лично президента Джозефа Байдена в эти нелегкие времена борьбы,

– подчеркнул Зеленский.

Байден в столице Украины: смотрите видео

Интересно! Байден раньше бывал в Украине, но не в статусе президента США. Он посещал Украину при каденции Барака Обамы в статусе вице-президента.

Визит Байдена в Украину: что известно