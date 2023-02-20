Байден прибыл в столицу в 8 утра. Затем он отправился в Мариинский дворец.
Важно Это невероятно вас видеть, – Байден Зеленскому во время исторического визита в Киев
Как принимали Байдена в Киеве
Владимир Зеленский обнародовал видео, на котором можно увидеть, как в столице встречали Джо Байдена.
Кортеж президента США прибыл в Мариинский дворец после 8:30. На входе американского лидера встретили Владимир Зеленский и его супруга Елена.
После этого Байден поздоровался с другими уважаемыми украинскими лицами. Среди них – глава Офиса Президента Андрей Ермак, министр обороны Алексей Резников, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и другие.
Украина чувствует поддержку Соединенных Штатов и лично президента Джозефа Байдена в эти нелегкие времена борьбы,
– подчеркнул Зеленский.
Байден в столице Украины: смотрите видео
Визит Байдена в Украину: что известно
- Во время переговоров с Зеленским Байден заявил, что ему приятно вернуться в Киев. Прибыв в столицу, его встретила посол США в Украине Бриджит Бринк.
- Байден во время визита в Киев анонсировал новый пакет военной помощи от США на полмиллиарда долларов. Речь идет о поставке критически необходимого вооружения.
- Также президент США анонсировал новые масштабные санкции против России. Глава ОП Андрей Ермак сообщил, что в Киеве решаются многие вопросы.