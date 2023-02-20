Під час переговорів із Зеленським Байден заявив, що йому приємно повернутися в Київ. Прибувши у столицю, його зустріла посол США в Україні Бріджит Брінк.

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Байден радий бачити Зеленського

Президент США прибув до Києва о 8 ранку. "Приємно повернутися в Київ", – сказав Байден, коли прибув у столицю. Його привітала посол США в Україні Бріджит Брінк.

Кортеж Байдена прибув до Маріїнського палацу після 8:30. На вході американського лідера зустріли Володимир Зеленський і його дружина Олена.

"Дякую, що приїхали", – сказав Зеленський, потискаючи руку Байдену. На що американський лідер відповів: "Це неймовірно вас бачити".

Байден зазначив, що це його восьмий візит до Києва.

Кожного разу все важливіше,

– сказав президент США.

Президент США вперше в Україні з 2008 року

Востаннє президент США відвідував Україну ще у 2008 році – це був Джордж Буш-молодший.

Спершу про візит Байдена до Києва у твітері написав журналіст Bild Юліан Рьопке. Також про поїздку лідера США до України писав російський опозиціонер Марк Фейгін. Зрештою, Байден таки приїхав у Київ.

Нова допомога Україні від США

Американський президент оголосив про нову поставку критично важливого обладнання Україні. У пакет допомоги увійдуть: артилерійські боєприпаси, протитанкові системи та радари повітряного спостереження, щоб допомогти захистити наш народ від повітряних бомбардувань.

Також цього тижня США оголосять про додаткові санкції проти еліт і компаній Росії.