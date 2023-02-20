Під час зустрічі з Володимиром Зеленським Джо Байден проведе розширену дискусію щодо підтримки нашої держави. Ба більше, він анонсував й нову військову допомогу Україні.

До теми Вітаю у Києві, – Зеленський підтвердив візит Байдена до України

Військова допомога і не лише

Штати продовжують підтримувати Україну у боротьбі проти окупантів, і Джо Байден наголосив, що прибув до Києва не з пустими руками. На зустрічі з Президентом України він має намір оголосити про черговий пакет поставок, які допоможуть захистити українців від повітряних бомбардувань.

Пакет військової допомоги, зокрема, включатиме поставку:

артилерійських боєприпасів,

протитанкових систем,

радарів повітряного спостереження.

Про це він, зокрема, повідомив й у своєму твітері.



Байден про мету візиту до України / Скриншот

Також Байден зазначив, що протягом тижня Штати оголосять про нові санкції проти еліт і компаній, які намагаються ухилитися від військової машини Росії або заповнити її.

Для підтримки України Штати об'єднують світ

Президент США заявив, що з початку повномасштабного вторгнення його держава створила коаліцію країн задля допомоги Україні. І цю підтримку партнери нашої держави не планують зупиняти.

За останній рік Сполучені Штати створили коаліцію країн від Атлантики до Тихого океану, щоб допомогти захистити Україну, надаючи безпрецедентну військову, економічну та гуманітарну підтримку – і ця підтримка триватиме,

– сказав він.

За словами Байдена, він здійснив цей неочікуваний візит до України, адже це критично важливо. Щоб ні у кого "не було жодних сумнівів щодо підтримки Сполученими Штатами Києва та Зеленського.

Мета візиту Байдена до Києва: відео

Після зустрічі з Зеленським Джо Байден планує відправитися до Польщі на зустріч з президентом Дудою та лідерами інших союзників зі східного флангу. Там він хоче висловити зауваження щодо того, як Штати продовжуватимуть об’єднувати світ для підтримки України та основних цінностей прав людини та гідності в Статуті ООН.

"Коли Путін розпочав вторгнення майже рік тому, він вважав, що Україна слабка, а Захід розділений. Він думав, що зможе пережити нас. Але він глибоко помилявся", – сказав Президент США.

Візит Байдена в Україну: коротко