Во время встречи с Владимиром Зеленским Джо Байден проведет расширенную дискуссию по поддержке нашего государства. Более того, он анонсировал и новую военную помощь Украине.
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Военная помощь и не только
Штаты продолжают поддерживать Украину в борьбе против оккупантов, и Джо Байден подчеркнул, что прибыл в Киев не с пустыми руками. На встрече с Президентом Украины он намерен объявить об очередном пакете поставок, которые помогут оградить украинцев от воздушных бомбардировок.
Пакет военной помощи, в частности, будет включать поставку:
- артиллерийских боеприпасов,
- противотанковых систем,
- радаров воздушного наблюдения.
Об этом он, в частности, сообщил и в своем твиттере.
Байден о цели визита в Украину / Скриншот
Также Байден отметил, что в течение недели Штаты объявят о новых санкциях против элит и компаний, пытающихся уклониться от военной машины России или заполнить ее.
Для поддержки Украины Штаты объединяют мир
Президент США заявил, что с начала полномасштабного вторжения его государство создало коалицию стран для помощи Украине. И эту поддержку партнеры нашего государства не планируют останавливать.
За последний год Соединенные Штаты создали коалицию стран от Атлантики до Тихого океана, чтобы помочь защитить Украину, оказывая беспрецедентную военную, экономическую и гуманитарную поддержку – и эта поддержка будет продолжаться.
– сказал он.
По словам Байдена, он совершил этот неожиданный визит в Украину, ведь это критически важно. Чтобы ни у кого не было никаких сомнений в поддержке Соединенными Штатами Киева и Зеленского.
Цель визита Байдена в Киев: видео
После встречи с Зеленским, Джо Байден планирует отправиться в Польшу на встречу с президентом Дудой и лидерами других союзников с восточного фланга. Там он хочет высказать замечание по поводу того, как Штаты будут продолжать объединять мир для поддержки Украины и основных ценностей прав человека и достоинства в Уставе ООН.
"Когда Путин начал вторжение почти год назад, он считал, что Украина слаба, а Запад разделен. Он думал, что сможет пережить нас. Но он глубоко ошибался", – сказал Президент США.
Визит Байдена в Украину: коротко
- Байден прибыл в Киев 20 февраля. В сети уже появились кадры, как он и Владимир Зеленский ходят по столице.
- Приезд Президента США совпал с масштабной воздушной тревогой в Украине, которую объявили около 11:40. Она связана с истребителями МиГ-31К, взлетевшими на территории России и Беларуси. Отметим, что эти самолеты способны нести гиперзвуковые ракеты типа "Кинжал".
- О визите Байдена стало известно и россиянам, которые традиционно отреагировали истерикой. Оккупанты оперативно потребовали бомбить Киев и ударить ядерным оружием.