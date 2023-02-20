Росіяни погрожують запусками "Кинжалів" та вимагають реакції від військового керівництва. Ба більше, деякі користувачі закликали "вдарити ядеркою". Так вже їм не сподобався візит американського лідера в Україну.
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"Бомбіть Київ, росіяни, будь ласка", "Слон" (очевидно, про Байдена), "Ідеальнішого моменту для ядерки немає", – цинічно пишуть росіяни сьогодні.
Однак, очевидно інше – росіяни в паніці і не можуть осягнути масштаби підтримки України.
Росіяни закликають бомбити Київ під час візиту Байдена / Скриншоти соцмережі
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Байден прибув з візитом у Київ: головне
- Президент США Джо Байден приїхав до Києва напередодні річниці повномасштабного вторгнення. Його візит вже підтвердив Володимир Зеленський.
- Байден оголосить про черговий пакет військової допомоги для України, до якого увійдуть артилерійські боєприпаси, протитанкові системи та системи повітряного спостереження.
- Також цього тижня США оголосять додаткові антиросійські санкції, повідомили в Білому домі.