Росіяни погрожують запусками "Кинжалів" та вимагають реакції від військового керівництва. Ба більше, деякі користувачі закликали "вдарити ядеркою". Так вже їм не сподобався візит американського лідера в Україну.

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"Бомбіть Київ, росіяни, будь ласка", "Слон" (очевидно, про Байдена), "Ідеальнішого моменту для ядерки немає", – цинічно пишуть росіяни сьогодні.

Однак, очевидно інше – росіяни в паніці і не можуть осягнути масштаби підтримки України.



Росіяни закликають бомбити Київ під час візиту Байдена / Скриншоти соцмережі

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