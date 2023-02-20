Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. По его словам, все, что нам нужно для контрнаступления, мы получим в ближайшее время.

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Часть вооружения передается Украине в закрытом режиме

Он считает, что Джозеф Байден приехал в Киев с очень хорошими новостями. И после его заявлений будет однозначно большой поток техники для выполнения боевых задач.

Также военный эксперт отметил, что треть пакета военного оружия и техники союзники передают Украине в закрытом режиме.

А некоторое оружие, которое мы получаем, еще даже не стоит на вооружении стран НАТО. Его впервые используют на поле боя,

– заметил Свитан.

Он подчеркнул, что именно поэтому часть оружия и военной техники нам передается в закрытом режиме. Позже эта информация в зависимости от обстоятельств может быть открыта.

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"А две трети вооружения передается в открытом режиме. Но окончательное его количество, а также сроки поставки являются закрытой информацией. А то оружие, которое озвучивается, или движется в Украину, или уже находится на территории нашей страны", – подчеркнул полковник ВСУ.

По мнению Романа Свитана, поставки оружия в закрытом режиме нужны еще и для того, чтобы враг не понимал, от чего он погибает. И этот закрытый режим прописан в основных документах наших партнеров для осуществления поставки оружия в секретном режиме.

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