Об этом 24 Каналу рассказал политолог Тарас Загородний. По его словам, президент США дал Китаю четко понять, что поддержка России в войне против Украины – не самый лучший вариант.
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На что хотел обратить внимание Байден
Сергей Загородний подчеркнул, что приезд в Украину Джозефа Байдена действительно был неожиданным и не менее значимым.
Это ответ не только Путину, но и Китаю, потому что Китай тоже захотел опубликовать свою версию происходящих в Украине событий,
– подчеркнул он.
Он добавил, что, конечно, китайское видение российско-украинской войны далеко от правды. Сами же убеждения Китая играют не в пользу Украины.
Сергей Загородний рассказал, что означает для Китая визит Байдена в Украину: смотрите видео
Какой месседж должен усвоить Китай
Политолог объяснил, что таким образом Китай должен понять, что следует перестать учитывать интересы России.
"Тем более, что министр иностранных дел Китая Ван И сразу после Мюнхенской конференции поехал в Москву", – подчеркнул он.
Загородний сосредоточил внимание на том, что Китай достаточно жестко предупредил, что никакого китайского оружия у России не может быть.
Так что визит Байдена в Киев – это предупреждение всем авторитарным лидерам, что США на арене, поэтому стоит обойтись без фокусов.
Визит Джо Байдена в Украину: коротко
- Президент США во время визита в Киев сообщил, что Штаты планируют 20 февраля объявить дополнительную помощь Украине на сумму 2,5 миллиарда долларов.
- На фоне визита президента США в Украину у пропагандистов России началась истерика. Рупоры Кремля заявили, что именно Россия разрешила Байдену приехать в Украину.
- Джо Байден указал на главную ошибку Владимира Путина. По словам президента США, российский диктатор, начав вторжение почти год назад, считал, что Украина слаба, а Запад разделен. Однако Путин глубоко ошибался.