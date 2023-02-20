К европейским коллегам должен был присоединиться глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, однако из-за неожиданного визита президента США Джозефа Байдена в Киев встречу отменили. Что говорили об Украине министры иностранных дел накануне совещания – сообщает корреспондент 24 Канала из Брюсселя.

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Десятый пакет санкций

Центральной темой встречи станет обсуждение десятого пакета санкций против России. Как мы сообщали, ЕС планирует объявить о новых ограничениях накануне 24 февраля.

Высокий представитель ЕС по внешней и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что на совещании министры продолжат дискуссию о новом пакете санкций. Однако финальная версия сегодня представлена не будет.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис констатировал, что этот год показал, что Запад может быть объединенным и иметь общий ответ в виде санкций и политической изоляции. По его словам, санкции имеют небыстрый, но долгосрочный результат. Он отметил, что разработка нового санкционного пакета является подтверждением того, что это активный механизм. Ландсбергис считает, что предложения по введению ограничений против Росатома должны уже быть предметом публичных дебатов.

Отметим, что в десятом пакете не будет санкций в отношении Росатома. За год полномасштабной войны России против Украины ограничения со стороны ЕС по ядерному сектору страны-агрессора так и не были воплощены. Однако европейские партнеры добавят ограничения против Ирана за военную помощь России.

Предоставление боеприпасов как можно быстрее

Пока украинские чиновники ведут переговоры о передаче истребителей, европейские партнеры считают, что сейчас главная задача – обеспечить Украину боеприпасами. По словам высокого представителя ЕС Жозепа Борреля, эту тему он будет обсуждать завтра с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в штаб-квартире Альянса.

Сегодня для Украины очень важно иметь достаточные запасы боеприпасов 155 калибра и 152, но 155 калибр – самый главный. Российская артиллерия производит 15 тысяч выстрелов в день и Украина должна быть на том же уровне возможностей,

– сказал Боррель.



Жозеп Боррель / Фото Софии Назаренко

В конце концов он ожидает, что решение будет принято министрами обороны государств-членов ЕС в следующие недели.

На вопрос журналистов, будут ли поставлены кассетные боеприпасы в Украину, Боррель не ответил. Он сказал, что не может вдаваться в детали, но главное как можно быстрее обеспечить украинских солдат 155-мм снарядами.

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис поддержал эту инициативу и заявил, что Европейский союз поддерживаю Украину и обязан предоставить то, в чем Украина нуждается прямо сейчас для победы. По его словам, дискуссии о предоставлении истребителей F-16 могут занять очень много времени.



Глава МИД Литвы / Фото Софии Назаренко

Несмотря на отсутствие на заседании Совета министров в Брюсселе, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба написал в твиттере, что благодарен Эстонии за предложение по совместным прямым закупкам оружия и боеприпасов.

Европейская формула мира

У европейских министров нет ответов и прогнозов, когда закончится война в Украине, но имеют четкую позицию относительно суверенитета и государственных границ.

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что война закончится тогда, когда Владимир Путин прикажет российским солдатам вернуться к границам России, которые они не должны были покидать.

"Если это касается правительства Испании, то мы не видим никакой возможности для согласования мира сейчас, но это должен быть мир в рамках Устава Объединенной Нации, уважая суверенность и территориальную ценность Украины", – сказал Мануэль Альбарес.

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис подчеркнул, что Европа должна быть с Украиной до конца и посылать оружие, чтобы она смогла вернуть свои территории.

"Мы должны обязаться, что переговоры не состоятся с теми, кого ждет специальный трибунал, который мы надеемся создать для военных преступников", – сказал он.

Поставка оружия из Китая в Россию

На фоне слухов о возможной поставке военного оружия из Китая в Россию, министры иностранных дел выразили обеспокоенность.

В частности, глава МИД Финляндии Пекка Хаависто сказал, что есть переживания по поводу того, что Россия найдет новые ресурсы для поставки оружия и боеприпасов. Он надеется, что Китай не будет поддерживать страну-агрессора в этой войне.

Глава МИД Финляндии / Фото Софии Назаренко

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис не исключает возможности поставки оружия из Китая в Россию из-за отсутствия "согласованных границ" между двумя странами.

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель также обеспокоен по поводу информации о возможном предоставлении оружия России со стороны Китая. По его словам, это будет красная линия в их отношениях.

Мирная резолюция в ООН

Перед встречей Совета министров высокий представитель ЕС Жозеп Боррель анонсировал визит в США на этой неделе. Он заверил, что на этой неделе мир должен дать ответ российской агрессии, которая продолжается в Украине.

Боррель посетит Нью-Йорк, где примет участие в дебатах Совета безопасности по резолюции против России. Голосование состоится в годовщину полномасштабной войны в Украине. ООН еще раз призывает Москву вывести свои войска и прекратить боевые действия.

Отметим, что война в Украине не единственный вопрос на повестке дня в Совете ЕС. Министры также обсуждают безопасность в Молдове, ситуацию с репрессиями в Иране, Афганистан, климатическую и энергетическую дипломатии.