До європейських колег мав приєднатися голова МЗС України Дмитро Кулеба, однак через несподіваний візит президента США Джозефа Байдена до Києва зустріч скасували. Що говорили про Україну міністри закордонних справ напередодні наради – повідомляє кореспондентка 24 Каналу з Брюсселю.

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Десятий пакет санкцій

Центральною темою зустрічі стане обговорення десятого пакета санкцій проти Росії. Як ми повідомляли, ЄС планує оголосити про нові обмеження напередодні 24 лютого.

Високий представник ЄС із питань зовнішньої та політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що на нараді міністри продовжать дискусію щодо нового пакету санкцій. Однак, фінальна версія сьогодні представлена не буде.

Міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс констатував, що цей рік показав, що Захід може бути об'єднаним та мати спільну відповідь у вигляді санкцій та політичної ізоляції. За його словами, санкцій мають нешвидкий, але довгостроковий результат. Він зазначив, що розробка нового санкційного пакета є підтвердженням того, що це активний механізм. Ландсберґіс вважає, що пропозиції щодо введення обмежень проти Росатому повинні вже об’єктом публічних дебатів.

Зазначимо, що у десятому пакеті не буде санкцій щодо Росатому. За рік повномасштабної війни Росії проти України обмеження з боку ЄС щодо ядерного сектору країни-агресорки так і не були втілені. Однак, європейські партнери додадуть обмеження проти Ірану за військову допомогу Росії.

Надання боєприпасів якнайшвидше

Доки українські чиновники ведуть переговори щодо передачі винищувачів, європейські партнери вважають що наразі головна задача – забезпечити Україну боєприпасами. За словами високого представника ЄС Жозепа Борреля, саме цю тему він буде обговорювати завтра з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом та міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою у штаб-квартирі Альянсу.

Сьогодні для України дуже важливо мати достатні запаси боєприпасів 155 калібру та 152-го, але 155 калібр – найголовніший. Російська артилерія робить 15 тисяч пострілів на день та Україна повинна бути на тому ж рівні можливостей,

– сказав Боррель.



Жозеп Боррель / Фото Софії Назаренко

Зрештою, він очікує, що рішення буде ухвалене міністрами оборони держав-членів ЄС у наступні тижні.

На питання журналістів, чи будуть поставленні касетні боєприпаси до України, Боррель не відповів. Він сказав, що не може вдаватися у деталі, але головне якнайшвидше забезпечити українських солдатів 155-мм снарядами.

Голова МЗС Литви Ґабріелюс Ландсберґіс підтримав цю ініціативу та заявив, що Європейський союз підтримує Україну і зобов’язаний надати те, чого Україна потребує прямо зараз задля перемоги. За його словами, дискусії щодо надання винищувачів F-16 можуть зайняти дуже багато часу.



Голова МЗС Литви / Фото Софії Назаренко

Попри відсутність на засіданні Ради міністрів у Брюсселі, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба написав у твітері, що вдячний Естонії за пропозицію щодо спільних прямих закупівель зброї та боєприпасів.

Європейська формула миру

Європейські міністри не мають відповіді та прогнозів, коли закінчиться війна в Україні, але мають чітку позицію щодо суверенітету й державних кордонів.

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес заявив, що війна закінчиться тоді, коли Владімір Путін накаже російським солдатам повернутися до кордонів Росії, які вони не повинні були покидати.

"Якщо це стосується уряду Іспанії, то ми не бачимо ніякої можливості для узгодження миру зараз, але це повинен бути мир в рамках Статуту Об'єднаної Нації, поважаючи суверенність та територіальну цінність України", – сказав Мануель Альбарес.

Голова МЗС Литви Ґабріелюс Ландсберґіс наголосив, що Європа повинна бути з Україною до кінця і надсилати зброю, щоб вона змогла повернути свої території.

"Ми повинні зобов'язатися, що переговори не відбудуться з тими, на кого очікує спеціальний трибунал, який ми сподіваємося створити для військових злочинців", – сказав він.

Постачання зброї з Китаю до Росії

На фоні чуток про можливе постачання військової зброї з Китаю до Росії, міністри закордонних справ висловили занепокоєння.

Зокрема, голова МЗС Фінляндії Пекка Гаавісто сказав, що є переживання щодо того, що Росія знайде нові ресурси для постачання зброї та боєприпасів. Він сподівається, що Китай не буде підтримувати країну-агресорку у цій війні.

Голова МЗС Фінляндії / Фото Софії Назаренко

Міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс не відкидає можливості щодо постачання зброї з Китаю до Росії через відсутність “узгоджених кордонів” між двома країнами.

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель також стурбований, щодо інформації про можливе надання зброї Росії з боку Китаю. За його словами, це буде червоною лінією у їхніх відносинах.

Мирна резолюція в ООН

Перед зустріччю Ради міністрів високий представник ЄС Жозеп Боррель анонсував свій візит до США цього тижня. Він запевнив, що цього тижня світ повинен дати відповідь російській агресії, яка триває в Україні.

Боррель відвідає Нью-Йорк, де візьме участь у дебатах Ради безпеки щодо резолюції проти Росії. Голосування відбудеться у річницю повномасштабної війни в Україні. ООН вкотре буде закликати Москву вивести свої війська й припинити бойові дії.

Зазначимо, що війна в Україні не єдине питання на порядку денному у Раді ЄС. Міністри також обговорюють безпеку у Молдові, ситуацію з репресіями в Ірані, Афганістан, кліматичну та енергетичну дипломатії.