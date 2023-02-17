Під час зустрічі Ради міністрів закордонних справ у Брюсселі, на порядку денному розглянуть питання російської агресії проти України, ситуацію в Афганістані та Ірані, обговорять кліматичні та енергетичні питання. Про це повідомляє кореспондентка 24 Каналу в Брюсселі з посиланням на дипломатичні джерела в ЄС.

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Десятий пакет санкцій та військова допомога

Міністр закордонних справ України візьме участь в обговоренні російської агресії проти України з головним дипломатом ЄС Жозепом Боррелем під час засідання Ради міністрів закордонних справ. За даними дипломатичних джерел, наступний тиждень у Брюсселі буде дуже результативним щодо підтримки України та впровадження санкцій проти Росії.

Під час зустрічі планується дискусія з Кулебою щодо продовження військової допомоги з боку Європейського Союзу, зокрема відправлення боєприпасів. Крім того, очікується обговорення нового пакету санкцій проти Росії.

Зазначимо, десятий пакет санкцій планують запровадити 23 лютого, напередодні річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Під нові обмеження з боку ЄС вперше може потрапити Іран через постачання військової техніки до росії. Крім того, буде обговорюватися питання притягнення росіян до відповідальності за скоєні воєнні злочини.

Також представники ЄС працюють над забезпеченням широкої підтримки резолюції Генеральної асамблеї ООН з приводу російської війни проти України, яку розглянуть у Нью-Йорку 24 лютого.

У вівторок, 21 лютого, запланована зустріч голови МЗС України Дмитро Кулеби з високим представником ЄС із закордонних справ і безпекової політики Жозепом Боррелем та генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у штаб-квартирі НАТО. Перемовини у такому форматі відбудуться вперше. Після тристоронньої зустрічі очікується їхня спільна заява.

Безпека Молдови під загрозою?

Окрім Кулеби, у понеділок закордонні міністри ЄС також приймуть міністра закордонних справ і європейської інтеграції Молдови Ніколає Попеску. На порядку денному буде безпека Молдови та нова потенційна загроза з боку Росії. Зауважимо, що Молдова також страждає від ракетних атак Росії й частина країни, так зване Придністров’я, окуповане Росією з 1992 року. Як повідомляють джерела в європейських інституціях, у Молдови, як у сусіда України, є питання до міністрів ЄС з приводу безпеки. Очікується, що чиновники обговорять різні можливості співпраці.

Нагадаємо, під час саміту ЄС президент України Володимир Зеленський заявив, що українська розвідка перехопила плани Кремля щодо взяття під контроль Молдови. Усю інформацію українській лідер передав президентці Молдови Майї Санду. На спеціальному брифінгу 13 лютого Санду розповіла, що Кремль нібито готував силові дії з залученням диверсантів з військовим вишколом з-поза меж країни – з Росії, Білорусі, а також Сербії й Чорногорії.

Також, однією з провідних тем Ради МЗС ЄС буде майбутнє Європейського фонду миру, що був створений у 2021 році задля фінансування всіх заходів спільної зовнішньої політики та політики безпеки, пов’язаних із військовими та оборонними питаннями. У 2023 році бюджет цього фонду було збільшено на 2 мільярди євро.