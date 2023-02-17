Во время встречи Совета министров иностранных дел в Брюсселе на повестке дня рассмотрят вопросы российской агрессии против Украины, ситуацию в Афганистане и Иране, обсудят климатические и энергетические вопросы. Об этом сообщает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе с ссылкой на дипломатические источники в ЕС.
Обратите внимание Операция "Великое наступление" и магия цифр: чего ждать от обращения Путина 21 февраля
Десятый пакет санкций и военная помощь
Министр иностранных дел Украины примет участие в обсуждении российской агрессии против Украины с главным дипломатом ЕС Жозепом Боррелем во время заседания Совета министров иностранных дел. По данным дипломатических источников, следующая неделя в Брюсселе будет очень результативной по поддержке Украины и внедрению санкций против России.
В ходе встречи планируется дискуссия с Кулебой о продлении военной помощи со стороны Европейского Союза, в частности, отправки боеприпасов. Кроме того, ожидается обсуждение нового пакета санкций против России.
Также представители ЕС работают над обеспечением широкой поддержки резолюции Генеральной ассамблеи ООН по поводу российской войны против Украины, которая будет рассмотрена в Нью-Йорке 24 февраля.
Во вторник, 21 февраля, запланирована встреча главы МИД Украины Дмитрия Кулебы с высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в штаб-квартире НАТО. Переговоры в таком формате пройдут впервые. После трехсторонней встречи ожидается совместное их заявление.
Безопасность Молдовы под угрозой?
Кроме Кулебы, в понедельник зарубежные министры ЕС также примут министра иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Николае Попеску. На повестке дня будет безопасность Молдовы и новая потенциальная угроза России. Заметим, что Молдова также страдает от ракетных атак России и часть страны, так называемое Приднестровье, оккупировано Россией с 1992 года. Как сообщают источники в европейских институциях, у Молдовы, как у соседа Украины, есть вопросы к министрам ЕС по безопасности. Ожидается, что чиновники обсудят разные возможности сотрудничества.
Напомним, во время саммита ЕС президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская разведка перехватила планы Кремля о взятии под контроль Молдовы. Всю информацию украинский лидер передал президенту Молдовы Майе Санду. На специальном брифинге 13 февраля Санду рассказала, что Кремль якобы готовил силовые действия с привлечением диверсантов с военной подготовкой из-за пределов страны – из России, Беларуси, а также Сербии и Черногории.
Также одной из ведущих тем Совета МИД ЕС будет будущее Европейского фонда мира, созданного в 2021 году для финансирования всех мер общей внешней политики и политики безопасности, связанных с военными и оборонными вопросами. В 2023 году бюджет этого фонда был увеличен на 2 миллиарда евро.