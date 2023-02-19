Про це голова європейської дипломатії заявив на Мюнхенській конференції, повідомляє 24 Канал. Жозеп Боррель підтримав пропозицію Естонії про закупівлю боєприпасів для України.

Зверніть увагу Естонія пропонує ЄС виділити 4 мільярди на боєприпаси для України, – Bloomberg

ЄС має посилити підтримку України

Високий представник Європейського союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель наголосив на тому, що ЄС повинен посилити свою допомогу Україні.

Зеленський та українці отримують масу оплесків, але недостатньо амуніції. Це феномен. Вони потребують меншої кількості оплесків та великих постачання озброєння. Україна бореться, віддаючи найвищу ціну життям, але ця війна відбувається на європейській території, торкаючись нас і маючи глобальний ефект на весь світ,

– заявив Боррель.

Також дипломат підтримав пропозицію прем'єр-міністерки Естонії Каї Каллас щодо спільної закупівлі країнами ЄС боєприпасів для України. Пропозиція Каллас передбачає, що країни ЄС повинні виділяти кошти, які потім використовуватимуться для укладання великих контрактів з оборонною промисловістю на рівні Євросоюзу. Така процедура могла б гарантувати, що промисловість зможе здійснити необхідні інвестиції для розширення виробництва.

Естонія надіслала членам ЄС документ

Напередодні конференції в Мюнхені, Естонія надіслала членам ЄС документ з пропозицією виділити 4 мільярди євро на закупівлю 1 мільйона снарядів для української армії.

План, який пропонує Естонія, дозволить Європі протягом наступних 6 місяців у 7 разів збільшити обсяги виробництва снарядів і ЄС зможе виготовити 1 мільйон боєприпасів. Додаткові 4 мільярди євро, як варіант, пропонують виділити з Європейського фонду миру, який використовують для відшкодування країнам Європи коштів за надану Україні зброю та техніку.

В Естонії констатували, що Україна за місяць використовує від 60 до 210 тисяч снарядів, водночас Європа за цей період може виготовляти тільки 25 тисяч боєприпасів. А Росія тим часом використовує до 60 тисяч снарядів на день.