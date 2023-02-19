Об этом глава европейской дипломатии заявил на Мюнхенской конференции, сообщает 24 Канал. Жозеп Боррель поддержал предложение Эстонии о покупке боеприпасов для Украины.

Обратите внимание Эстония предлагает ЕС выделить 4 миллиарда на боеприпасы для Украины, – Bloomberg

ЕС должен усилить поддержку Украины

Высокий представитель Европейского союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель отметил, что ЕС должен усилить свою помощь Украине.

Зеленский и украинцы получают массу аплодисментов, но недостаточно амуниции. Это парадокс. Они нуждаются в меньшем количестве аплодисментов и больших поставок вооружения. Украина борется, отдавая самую высокую цену жизнью, но эта война происходит на европейской территории, затрагивая нас и оказывая глобальный эффект на весь мир.

– заявил Боррель.

Также дипломат поддержал предложение премьер-министра Эстонии Каи Каллас по совместной закупке странами ЕС боеприпасов для Украины. Предложение Каллас предполагает, что страны ЕС должны выделять средства, которые будут затем использоваться для заключения крупных контрактов с оборонной промышленностью на уровне Евросоюза. Такая процедура могла бы гарантировать, что промышленность сможет выполнить необходимые инвестиции для расширения производства.

Эстония направила членам ЕС документ

Накануне конференции в Мюнхене, Эстония направила членам ЕС документ с предложением выделить 4 миллиарда евро на закупку 1 миллиона снарядов для украинской армии.

План, который предлагает Эстония, позволит Европе в течение следующих шести месяцев в 7 раз увеличить объемы производства снарядов и ЕС сможет произвести 1 миллион боеприпасов. Дополнительные 4 млрд евро, как вариант, предлагают выделить из Европейского фонда мира, который используют для возмещения странам Европы средств за предоставленное Украине оружие и технику.

В Эстонии констатировали, что Украина за месяц использует от 60 до 210 тысяч снарядов, в то же время Европа за этот период может производить только 25 тысяч боеприпасов. А Россия в это время использует до 60 тысяч снарядов в день.