Про це 24 Каналу розповів політолог Тарас Загородній. За його словами, президент США дав Китаю чітко зрозуміти, що підтримка Росії у війні проти України – не найкращий варіант.
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На що хотів звернути увагу Байден
Сергій Загородній наголосив, що приїзд до України Джозефа Байдена є дійсно неочікуваним та не менш значущим.
Це відповідь не тільки Путіну, але й Китаю, тому що Китай теж захотів опублікувати свою версію подій, які відбуваються в Україні,
– наголосив він.
Він додав, що, звісно, китайське бачення російсько-української війни далеке від правди. Самі ж переконання Китаю грають не на користь Україні.
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Який меседж має засвоїти Китай
Політолог пояснив, що у такий спосіб Китай має зрозуміти, що варто перестати враховувати інтереси Росіїї.
"Тим більше, що міністр закордонних справ Китаю Ван Ї одразу після Мюнхенської конференції поїхав до Москви", – наголосив він.
Загородній зосередив увагу на тому, що Китай досить жорстко попередили, що ніякої китайської зброї у Росії не може бути.
Тож візит Байдена до Києва – це попередження всім авторитарним лідерам, що США на арені, тож варто обійтися без фокусів.
Візит Джо Байдена до України: коротко
- Президент США під час візиту до Києва повідомив, що Штати планують 20 лютого оголосити додаткову допомогу Україні на суму 2,5 мільярди доларів.
- На тлі візиту президента США до України у пропагандистів Росії почалася істерика. Рупори Кремля заявили, що саме Росія дозволила Байдену приїхати в Україну.
- Джо Байден вказав на головну помилку Владіміра Путіна. За словами президента США, російський диктатор, розпочавши вторгнення майже рік тому, вважав, що Україна слабка, а Захід – розділений. Однак Путін глибоко помилявся.