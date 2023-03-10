Про це 24 Каналу розповів радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк. За його словами, Росія заплатить високу ціну за кожну свою "крадіжку".

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Російська гра у злочинців

Михайло Подоляк наголосив, що питання Абхазії та Осетії нагадує ситуацію з життя, коли ти вкрав, наприклад, машину в когось, певний час користуєшся нею, тішачись ілюзіями, що тебе хтось покриває. Втім, факт, що автівка є вкраденою нікуди не зникає.

Сьогодні всі розуміють, що сили в Росії в такому вигляді, як вона це пропагандувала довгий час, немає,

– переконаний він.

На його думку, Росія – це достатньо примітивна країна з великою кількістю людей, яких можна не жаліти, а відправляти на поле бою.

"Це слабка країна з технологічної точки зору, з точки зору розуміння, що таке сучасна війна", – пояснив він.

Радник глави ОП додав, що коли постане питання щодо того, чия ж все-таки Осетія чи Абхазія, то всім точно стане зрозуміло, що вони вкрадені, тобто точно не російські, а в рамках міжнародного права це вже зафіксовано.

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Потрібно почекати на фінал

Михайло Подоляк розказав, що за такого сценарію Росії доведеться виконати деякі умови, їх може бути дві.

“Перша – це ти віддаєш добровільно, або ми тобі виб'ємо зуби, які у тебе залишаться після війни в Україні, а там 2–3 зуби залишаться", – зауважив він.

За його словами, після цього Росія буде змушена сплачувати репарації з серпня 2008 року за те, що "ґвалтувала територію іншої суверенної країни".

Радник глави ОП повідомив, що потрібно лише дочекатися фіналу.

Фінал є об'єктивним процесом, фінал буде правильним. Я говорю не просто про слова, а про те, що це об’єктивний історичний процес,

– зосередив увагу він.

Подоляк зауважив, що саме тоді ми побачимо речника Кремля Дмітрія Пєскова в зовсім іншому вигляді. Після цього можна буде обговорювати питання, що стосуються Абхазії, Осетії, Придністров'я.

"Білорусь обговоримо, Мачулищі та все інше. Особливо вхід до нас, на територію Чернігівської області з Білорусі й ґвалтування людей – ми це все проговоримо, нехай вони просто дочекаються", – підкреслив він.

На його думку, всьому свій час.