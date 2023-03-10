Про це 24 Каналу розповів радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк. За його словами, Росія заплатить високу ціну за кожну свою "крадіжку".
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Російська гра у злочинців
Михайло Подоляк наголосив, що питання Абхазії та Осетії нагадує ситуацію з життя, коли ти вкрав, наприклад, машину в когось, певний час користуєшся нею, тішачись ілюзіями, що тебе хтось покриває. Втім, факт, що автівка є вкраденою нікуди не зникає.
Сьогодні всі розуміють, що сили в Росії в такому вигляді, як вона це пропагандувала довгий час, немає,
– переконаний він.
На його думку, Росія – це достатньо примітивна країна з великою кількістю людей, яких можна не жаліти, а відправляти на поле бою.
"Це слабка країна з технологічної точки зору, з точки зору розуміння, що таке сучасна війна", – пояснив він.
Радник глави ОП додав, що коли постане питання щодо того, чия ж все-таки Осетія чи Абхазія, то всім точно стане зрозуміло, що вони вкрадені, тобто точно не російські, а в рамках міжнародного права це вже зафіксовано.
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Потрібно почекати на фінал
Михайло Подоляк розказав, що за такого сценарію Росії доведеться виконати деякі умови, їх може бути дві.
“Перша – це ти віддаєш добровільно, або ми тобі виб'ємо зуби, які у тебе залишаться після війни в Україні, а там 2–3 зуби залишаться", – зауважив він.
За його словами, після цього Росія буде змушена сплачувати репарації з серпня 2008 року за те, що "ґвалтувала територію іншої суверенної країни".
Радник глави ОП повідомив, що потрібно лише дочекатися фіналу.
Фінал є об'єктивним процесом, фінал буде правильним. Я говорю не просто про слова, а про те, що це об’єктивний історичний процес,
– зосередив увагу він.
Подоляк зауважив, що саме тоді ми побачимо речника Кремля Дмітрія Пєскова в зовсім іншому вигляді. Після цього можна буде обговорювати питання, що стосуються Абхазії, Осетії, Придністров'я.
"Білорусь обговоримо, Мачулищі та все інше. Особливо вхід до нас, на територію Чернігівської області з Білорусі й ґвалтування людей – ми це все проговоримо, нехай вони просто дочекаються", – підкреслив він.
На його думку, всьому свій час.
Протести в Грузії: що відомо
- Грузинська влада намагалася просунути закон про іноагентів. Він фактично повторює законодавство Росії. Силовики затримували людей, вони застосовували сльозогінний газ.
- Протести продовжилися й 8 березня, після чого правляча партія відкликала законопроєкт з парламенту. Водночас бідкалися, що на нього наклали начебто хибний ярлик "російського закону".
- 9 березня протести знову поновилися. Люди вимагали звільнити усіх протестувальників, яких затримали під час минулих акцій, а також дати обіцянку щодо скандальної ініціативи.