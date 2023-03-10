Об этом 24 Каналу рассказал российский правозащитник Марк Фейгин. По его словам, у Путина нет возможности захватить Украину полностью, поэтому он будет пытаться затягивать войну.

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Россия истощена

Марк Фейгин отметил, что Владимир Путин до полномасштабного вторжения также затягивал войну, поэтому эта тактика в его стиле. По мнению правозащитника, диктатор хотел и на этот раз затянуть войну, потому что не имеет ресурсов для достижения своей цели.

Единственный ресурс, оставшийся в России для войны – это человеческий ресурс.

"По всему остальному есть большие сомнения, потому что нужно как-то вооружать, нужны офицеры, снаряжение, нужно больше сил и средств, боеприпасов, а мы этого резерва не видим. Он может пытаться затягивать, но это если ВСУ не будут осуществлять контрнаступление", – сказал Фейгин.

Почему Путин не сможет затянуть войну: смотрите видео

Правозащитник убежден, что только в случае позиционной войны, как это было в зоне ООС в течение прошлых 8 лет, Путин сможет затянуть войну. Фейгин отметил, что во время ООС еще работали Минские договоренности, поэтому Украина была ограничена в своих действиях по освобождению оккупированных территорий.

Договоренностей уже нет

Сейчас никаких договоренностей уже нет, а потому Украину ничто не остановит в намерениях освободить свою территорию от захватчиков.

Я не оцениваю, что у Путина большие резервы для затяжной войны. Затяжная ли это на сколько? На месяц? Тогда да, для этого есть. В годы? Здесь я уже не уверен, возможно на год – полтора да, но на годы нет. Я бы не сказал, что у России такой резерв есть,

– отметил Марк Фейгин.

В то же время правозащитник отметил, что в случае, если КНР все же решится вступить в войну и помогать России, она попытается аргументировать это помощью США для Китайской республики, расположенной на острове Тайвань и обменять прекращение помощи России на возможность захватить остров.

Продолжается шантажный торг со стороны Китая: отдайте нам Тайвань, мы его увлечем, а вы сможете дожать Россию. Но цена это другая. Если Китай получит Тайвань, война должна быть прекращена немедленно и Украина должна выйти на границы 1991 года, что было бы логично требовать,

– сказал Фейгин.

Правозащитник считает, что Россия без помощи Китая и других стран, готовых тратить свои бюджеты на войну, не сможет затянуть войну. Но в случае, если желающие помочь стране-террористке найдутся, вероятно, на время она сможет затянуть войну.

Он подчеркнул, что для руководства Украины сейчас будет важно показать способность деоккупировать какие-то территории, чтобы продемонстрировать, что средства, вложенные партнерами в Украину, были не напрасны.

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